Catania capitale della moda internazionale 

1°-3 luglio l’International Fashion Week guarda alle nuove generazioni ed alle eccellenze del Made in Italy in un evento di stile, cultura e talento

CATANIA – Il futuro della moda, della cultura e dell’arte è nelle mani delle giovani generazioni e da Catania parte un’onda pronta a farsi sentire a livello internazionale.



Stamattina nella Sala Coppola di Palazzo degli Elefanti, è stata presentata la quinta edizione dell’International Fashion Week (IFW) promosso dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFDF) che, da sabato 1 a lunedì 3 luglio, trasformerà Catania in una fucina di idee, di moda e di talenti, una tre giorni durante la quale ad essere valorizzati saranno le eccellenze del Made in Italy ed i giovani fashion designer.



“Abbiamo scelto Catania, per la sua apertura mentale e per la sua vicinanza alla cultura dello stile e delle nuove tendenze. – ha spiegato in conferenza stampa Alessandra Giulivo, presidente della CNGFDF – La città si prepara quindi ad accogliere l’alta moda. Il nostro è un progetto che parte dal Sud e Catania da sempre ama la creatività, lo stile, le nuove tendenze e le eccellenze internazionali del made in Italy”. Le ha fatto eco Dario Caminiti, direttore della CNGFD: “I giovani designer ed i Golden muse Award saranno i veri protagonisti. Nei mesi scorsi, è stato indetto un bando di concorso e i bozzetti dei fashion designer partecipanti sono stati valutati da un nostro Comitato Tecnico che ha decretato i due finalisti Gian Luigi Calonico e Giuseppe Adorno e il 2 luglio verranno premiati e riceveranno delle borse di studio”. Al tavolo dei relatori anche Carlo Maccarrone, presidente provinciale UNSIC che ha posto l’attenzione sulla necessità di fare rete per portare avanti progetti di alto livello.

Tre giorni dunque per tre momenti diversi. Sabato uno luglio, la carovana dell’International Fashion Weekend si muoverà tra le vie più suggestive del centro storico catanese per gli shooting fotografici con i designer che prenderanno parte alla sfilata in programma a Palazzo Biscari per le 18:00 di domenica 2 luglio, quando sulla passerella sfileranno le creazioni di Valentina Poltronieri, Bottega Bernard, Verde Ekely e Femme e avverranno anche le premiazioni, tra le quali quella del Golden Muse Award: ai nomi già annunciati di Carlo Alberto Terranova e Giovanni Cannistrà, si aggiungono quelli prestigiosi di Filippo Laterza e Beshnik Harizaj. Lunedì 3 luglio infine, gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania del corso di “Fashion Design” incontreranno lo stilista Filippo Laterza, per una sessione formativa all’insegna della creatività. Tra gli sponsor il make-up team affidato a Esté Relax di Ester Matteini; l’hairstylist team di Glamour Parrucchiere Barbaro Virgillito e l’allestimento Foyer a cura di Fiori del Tempio di Santo Rizzo.

SCHEDE INFORMATIVE

Laterza è un uomo del Sud, nato e cresciuto in una famiglia di sarti. Tante le collaborazioni con brandi di lusso, tra i quali Quis Quis, Cesare Paciotti, Alisha V, From The World, Am66, fin da giovanissimo, tanto che la stampa internazionale lo definisce “Enfant Prodige” della moda. A soli 24 anni Filippo Laterza vince il riconoscimento di Best International Designer a Shenzhen e la sua fama diventa internazionale, grazie al fatto che molte star decidono di indossare i suoi capi, tra queste c’è la bambola più famosa del mondo per la quale viene creato una speciale capsulo collection andata sold out in una sola settimana in oltre 300 negozi.

Harizaj nasce in Albania e fin da piccolo è innato il suo amore per il colore e l’arte. Arriva in Grecia da clandestino, per sfuggire alla dittatura comunista, e qui inizia a lavorare in un laboratorio realizzando pezzi in ceramica antica. Il suo viaggio continua verso l’Italia, che lo accoglie e Beshnik sceglie di vivere in Sicilia. Uomo e artista poliedrico ha collaborato con varie specialità dell’arte, dal cinema alla letteratura sino dalla moda. Le sue opere hanno attirato l’attenzione di tanti artisti e uomini dello spettacolo: l’attore e regista Carlo Verdone le ha usate per la scenografia di film “Grande Grosso e Verdone”, stilisti come Dolce &Gabbana lo hanno definito il “Versace della ceramica” per i colori e per la raffinatezza e i lineamenti eleganti.

CAMERA NAZIONALE GIOVANI FASHION DESIGNER

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Federazione di settore della moda dell’UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori Coltivatori) coordina e promuove lo sviluppo dell’arte in senso lato e della moda in tutte le sue sfaccettature in Italia e all’estero: la priorità è valorizzare, promuovere e sostenere i talenti emergenti della classe creativa, dando vita ad iniziative ed eventi dedicati alle nuove generazioni, creando sempre molteplici occasioni di incontro con le storiche realtà italiane della moda.

Filippo Laterza