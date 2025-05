Catania, centro storico. Controlli coordinati dei Carabinieri: due denunce, sanzioni e sequestri

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare attenzione al quartiere “Centro Storico” che, soprattutto durante il fine settimana, è crocevia per numerosi cittadini e turisti.

Durante le attività, i militari dell’Arma hanno effettuato diverse perquisizioni personali e veicolari, al fine di contrastare anche il porto abusivo di armi. In tale contesto, proprio le verifiche all’interno dell’utilitaria di un 21enne di Canicattì (AG), hanno consentito di scovare, nascosto sotto un sedile, un tirapugni in metallo, che è un oggetto contundente progettato per aumentare la capacità d’impatto dei colpi sferrati con il pugno. Poiché la detenzione del tirapugni è vietata, ed è considerato arma impropria, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva , e l’oggetto è stato sottoposto a sequestro.

In un secondo intervento, invece, i Carabinieri hanno sventato un furto in atto all’interno di un negozio multipiano di via Etnea, dove un 47enne di origine rumena, domiciliato a Catania, è stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi dopo aver nascosto in una busta della spesa diversi profumi di noti brand, per un valore complessivo di ben 650 euro. Anche per lui, s ulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale , è scattata la denunciapenale per furto aggravato, e la refurtiva recuperata è stata restituitaal responsabile del punto vendita.

Nel corso del servizio, inoltre, state elevate 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 3.212 euro, con il conseguente sequestro e fermo amministrativo di un veicolo. Complessivamente sono stati controllati 55 soggetti e 28 veicoli.

L’attività rientra nella più ampia strategia del Comando Provinciale Carabinieri di Catania per garantire sicurezza e legalità nei quartieri centrali del capoluogo etneo, con una presenza costante e mirata sul territorio.