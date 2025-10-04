Catania centro storico. Controlli dei Carabinieri contro l’illegalità diffusa

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati da quelli della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” e dalla Polizia Municipale di Catania, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le diverse forme di illegalità diffusa nel centro storico di Catania.

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a verifica 70 cittadini, 40 veicoli e un’attività commerciale. L’operazione ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 29enne, residente a Catania, sorpreso a bordo della propria auto con armi improprie. Il giovane, fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale, è apparso subito nervoso e questo suo atteggiamento ha indotto i Carabinieri ad effettuare una perquisizione: nel vano portabagagli del veicolo, il giovane aveva nascosto una mazza da baseball e un tirapugni, motivo per cui, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

E’ stato poi controllato un chiosco bar gestito da un 36enne residente a Mascalucia, presso il quale i militari dell’Arma hanno constatato l’occupazione, con sedie e tavolini, del suolo pubblico prospiciente l’attività. Al proprietario è stata, dunque, comminata una sanzione amministrativa con conseguente ordine di ripristino dei luoghi.

Infine, i controlli alla circolazione stradale hanno permesso di accertare diverse infrazioni, tra cui l’uso di dispositivi elettronici durante la guida, guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa, assenza di patente e revisione. Nel complesso sono state elevate sanzioni per oltre 30.000 euro, e 10 veicoli sono stati sottoposti a fermo e sequestro.