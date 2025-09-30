Catania centro storico. Due giovani pusher “soci” sorpresi a spacciare: arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato due giovani di 22 e 21 anni di origini straniere ma entrambi nati e residenti a Catania, perché sorpresi in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento rientra nei servizi antidroga messi in atto dai Carabinieri nel centro cittadino, zona della movida catanese dove, a seguito di un’attività di osservazione, i militari hanno scorto i due ragazzi mentre ricevevano giovani acquirenti, ai quali consegnavano piccoli involucri in cambio di denaro, tipico modus operandi dell’attività di spaccio. In particolare, il 21 enne riceveva le banconote e, dopo averle riposte in una tracolla, faceva segnale all’amico che, quindi, prelevava da un pacchetto di sigarette le dosi di droga già pagate e le cedeva.

A quel punto, è scattato il controllo, durante il quale i Carabinieri, fermati i due complici, hanno recuperato 14 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 13 grammi mentre, nella tracolla, c’erano 70 euro in banconote di piccolo taglio. L’attività degli investigatori è poi proseguita presso le abitazioni dei due dove, a seguito di perquisizione, è stata trovata altra droga: 15 dosi di hashish da un grammo ciascuna, nascosta all’interno di un frigorifero, oltre a due bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, entrambi sono stati dichiarati in stato di arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’atto.