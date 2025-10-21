Catania: Controlli nel centro storico: i Carabinieri contrastano l’illegalità diffusa e tutelano il decoro urbano

Un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto dei militari del C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” e del personale della Polizia Locale, ha consentito di intensificare le attività di vigilanza nel centro storico del capoluogo etneo, con particolare attenzione alle aree più interessate da manifestazioni di degrado urbano e comportamenti illeciti.

In tale ottica, Carabinieri si sono recati in piazza Paolo Borsellino dove, durante i controlli, hanno sorpreso un 37enne residente a Belpasso, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, che stava violando il DASPO urbano e la disposizione del foglio di via obbligatorio dal comune di Catania, emesso nei suoi confronti proprio in virtù dei reati già commessi.

Sono state controllate anche diverse attività commerciali e attività ambulanti e molte sono state sanzionate perché occupavano abusivamente il suolo pubblico o addirittura parte della sede stradale, rendendo così difficoltoso il passaggio delle auto. Tale condotta illegale non riguarda soltanto violazioni delle normative comunali e del codice della strada, ma incide, in modo significativo, anche sulla vivibilità dei quartieri e sulla fruizione degli spazi urbani, perché ostacolando la viabilità del traffico cittadino rappresenta un pericolo per tutti gli utenti della strada.

Anche nel quartiere “Borgo”e nei pressi di Viale Africa, sono stati sanzionati i titolari di due distinti punti vendita e somministrazione di bevande, rispettivamente un 47enne ed un 38enne catanesi, perché le loro attività occupavano abusivamente il suolo pubblico. Entrambi dovranno ripristinare al più presto lo stato dei luoghi.

In via Leucatia, invece, un venditore ambulante abusivo è stato sanzionato perché sorpreso a vendere prodotti ortofrutticoli con un veicolo a tre ruote, occupando peraltro il suolo pubblico.

Nella stessa strada, è stato controllato un ristorante, il cui titolare, un 60enne catanese, aveva fatto installare, sul marciapiede prospiciente il locale, una tenda non dichiarata ed aveva posizionato un tabellone pubblicitario sulla strada, ostacolando così la circolazione. L’uomo, peraltro, vendeva alcolici pur non avendo alcuna licenza per farlo e, pertanto, è stato sanzionato per tutte le violazioni accertate.

Numerosi sono stati anche i controlli su strada, messi in atto con pattuglie dislocate nelle arterie più trafficate della città: 2 motociclisti sono stati sorpresi alla guida senza il casco protettivo, mentre 4 automobilisti avevano l’auto priva della copertura assicurativa obbligatoria, e 2 non avevano effettuato la revisione periodica.

Sono stati complessivamente controllate 60 persone e 30 di veicoli con sanzioni elevate per più di 4.000 euro, e 4 mezzi sottoposti a fermo/sequestro.