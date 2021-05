Tutto pronto per la 46° edizione della cronoscalata Catania-Etna. Sabato le prove, domenica la gara. Per l’occasione i 4,7 km di percorso, che si snoda tra i luoghi più suggestivi del vulcano, è stato tirato a lucido.

Oggi a Palazzo degli Elefanti organizzatori e amministratori dei vari Enti coinvolti hanno illustrato i dettagli dell’evento. La parola d’ordine di questa edizione è sicurezza. Nel tracciato sono presenti guardrail di ultima generazione, chicane e speciali balle di fieno per rendere il percorso meno insidioso.

“Siamo felici e orgogliosi – ha ricordato il sindaco Salvo Pogliese – di poter ospitare nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti una conferenza stampa che sancisce il ritorno sulla scena sportiva di un evento che ha destato sempre grande attenzione mediatica e ha appassionato i tantissimi amanti del rally e dell’automobilismo, anche per lo scenario naturalistico di inestimabile bellezza che lo contraddistingue.

Questo nuovo inizio dopo oltre dieci anni coincide con un graduale ritorno alla normalità che contiamo di consolidare in futuro con il ritorno del pubblico in sicurezza e la realizzazione di percorsi di valorizzazione del nostro territorio in sinergia con il parco dell’Etna e tutte le realtà coinvolte in questo straordinario evento”.

“Non è stato facile – ha spiegato Mike Cannizzaro della Street racers, organizzatore dell’evento – ma grazie alla collaborazione dei vari Enti coinvolti siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli. E questo è stato possibile grazie al supporto del Parco dell’Etna, della Città Metropolitana di Catania, dei comuni di Belpasso e Nicolosi e al prezioso supporto del dell’Automobile club di Catania”.

Nata negli anni 20, l’edizione numero zero si svolse nel 1924, la gara ha avuto alterne fortune. Motivi di sicurezza hanno imposto lo stop. Quest’anno si sperimenta la gara senza pubblico, la competizione avrà così maggiori standard di sicurezza. Dopo una lunga pausa durata 11 anni, i tornanti dell’Etna ospiteranno ancora una volta la storica competizione sportiva.

All’incontro con la stampa c’era anche Enrico Grimaldi, quattro volte vincitore della cronoscalata. Tra i presenti anche i sindaci di Belpasso e Nicolosi, Daniele Motta e Angelo Pulvirenti.

Nella due giorni sarà presente un osservatore di Aci sport. “Puntiamo – ha spiegato Cannizzaro – ad ottenere la titolazione Tivm(Trofeo italiano velocità montagna). La Catania-Etna sarà valida per il campionato siciliano di Aci sport”.

A decretare i vincitori della Catania-Etna sarà il miglior tempo. Saranno inoltre premiati i primi 10 assoluti. Alla gara parteciperanno diverse scuderie siciliane e della provincia di Catania in particolare. Al momento sono oltre 160 gli iscritti. Approfondimenti e informazioni sulla gara si potranno seguire su ‘cataniaetnacronoscalata.it’ e in diretta tv sul canale 11 del digitale terrestre. Domenica, infatti, a partire dalle 9, con il supporto tecnologico di videobank l’emittente Video Mediterraneo seguirà le fasi salienti della gara. Il commento televisivo è affidato a Ruggero Sardo che per l’occasione avrà il supporto di due esperti del settore.

Torna dunque il rombo dei motori sui tornanti dell’Etna e questo è stato reso possibile da un team organizzativo determinato che, nonostante le avversità del momento, ha lavorato duramente per far rinascere la storica cronoscalata. In prima linea: Mike Cannizzaro, Luciano Zuccarello, Max Lo Verde, Pro loco di Nicolosi, Catania corse e Belpasso corse. Durante la conferenza stampa gli organizzatori hanno ringraziato tutte le autorità che a vario titolo hanno dato il proprio contributo.

Com. Stam.