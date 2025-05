Catania. Il Nucleo Radiomobile impegnato in un servizio coordinato: arresti, denunce e sanzioni al CdS

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Arma anche nelle aree urbane più sensibili, per prevenire i reati predatori e contrastare ogni forma di illegalità diffusa.

In tal senso, è stato organizzato un servizio coordinato, condotto nelle aree centrali e periferiche della città, durante il quale i militari del Nucleo Radiomobile hanno ottenuto importanti risultati operativi, frutto di attenzione, professionalità e tempestività di intervento.

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno arrestato un 45enne residente a Catania per il reato di evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, poiché, seppur ristretto agli arresti domiciliari, è stato riconosciuto dall’equipaggio mentre si aggirava in via Dusmet, e ha anche fornito false generalità per non farsi riconoscere.

Nel corso del medesimo servizio, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale , è stato, poi, denunciato un 19enne controllato mentre, a bordo di una Fiat 500X, stava percorrendo viale Mario Rapisardi. Il giovane, che ha cercato di effettuare una pericolosa inversione di marcia per evitare di essere fermato dalla pattuglia, è stato perquisito e, nell’auto, i Carabinieri hanno recuperato 50 grammi circa di marijuana già suddivisa in 10 dosi pronte per la vendita.

In via Capo Passero, invece, i militari dell’Arma hanno scovato il nascondiglio di un pusher, recuperando una busta in plastica nella quale sono stati rinvenuti e sequestrati 13 grammi di cocaina già suddivisi in 48 dosi e 1,25 grammi di marijuana.

L’attività di controllo ha consentito infine di identificare complessivamente 149 persone e ispezionare 65 veicoli, elevando 19 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 28.000 euro, con la decurtazione di 45 punti dalle patenti.