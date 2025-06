Catania, la squadra di calcio dell’Ordine dei Commercialisti si laurea campione d’Italia e incontra il sindaco Trantino

CATANIA – Una festa condivisa con il primo cittadino. La squadra dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, fresca vincitrice del campionato nazionale di calcio di categoria, ha incontrato stamattina – giovedì 19 giugno – il sindaco di Catania Enrico Trantino.

La squadra al completo, con dirigenti e staff al seguito, ha fatto visita al primo cittadino a Palazzo degli Elefanti per festeggiare insieme lo Scudetto 2025. Presenti all’incontro con il sindaco, il vice presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania Tito Giuffrida, Anna Quattrone e Eleonora Contarino, rispettivamente tesoriere e segretario dell’Ordine, e Mario Finocchiaro, presidente della squadra di calcio dell’Ordine.

«Per troppo tempo ci siamo adagiati, Catania ha bisogno di tutti per rilanciarsi – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – È un momento topico per il nostro territorio, dunque tutti quegli elementi che permettono di manifestare una cultura dell’appartenenza sono graditi. Anche la vittoria nazionale dell’Ordine dei Commercialisti di Catania è un segno di rispetto per un simbolo e per una città. Quindi li ringrazio». «La gioia per il successo del nostro Ordine la condividiamo con il nostro primo cittadino, rappresentante della città e delle Istituzioni – ha affermato Tito Giuffrida, vice presidente Odcec di Catania – Ringrazio la squadra e tutti i componenti dello staff. Sappiamo quanto sia difficile vincere, per questo siamo orgogliosi di tutti loro».

La squadra catanese, qualche giorno fa si è laureata campione d’Italia, battendo nella finale di Terrasini (stadio comunale Favazza) la squadra dell’Ordine di Bergamo. Il Titolo vale l’accesso alla X Edizione della Champions League delle professioni (seconda partecipazione della storia per la compagine etnea). In bacheca per la squadra etnea anche l’undicesimo trofeo del Torneo delle Professioni, acquisito grazie alla vittoria in finale contro gli Ingegneri.

Ecco la lista dei tesserati. Luca Aiello, Aurelio Alizzio, Francesco Battaglia, Salvo Brischetto, Alberto Bulla, Davide Carastro, Paolo Casicci, Danilo Castorina, Vincenzo Colaianni, Mauro Compagnino, Giuseppe Costanzo, Andrea Di Paola, Omar Doccula, Dario Giuffrida, Simone Gulino, Domenico La Porta (allenatore Torneo Professioni), Sergio La Rosa, Paolo Licciardello, Raffaele Lovetere, Giovanni Mottese, Danilo Musumeci, Francesco Palermo, Danilo Pappalardo, Gabriele Patania, Natale Pellegrino (magazziniere), Rosario Pennisi (fotografo ufficiale), Carlo Platania (allenatore Torneo Nazionale ODCEC) Tony Privitera, Alessio Russo, Carmelo Scaletta (allenatore dei Portieri), Antonio Sergi, Alessandro Torrisi, Marco Torrisi, Stefano Toscano, Giuliano Zuccarello.

Com. Stam. + foto