Catania ospita il convegno nazionale AIRTUM: tre giornate dedicate a epidemiologia, prevenzione oncologica e innovazione nei registri tumori

Da mercoledì 15 al 17 ottobre prossimi, l’Aula Magna dell’Edificio 13 del Policlinico di Catania sarà teatro del Convegno Nazionale AIRTUM, dal titolo “AIRTUM a supporto di tutti gli stakeholder per la qualità del Registro Nazionale dei Tumori”.

L’evento, promosso dall’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM) con il patrocinio e il sostegno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, rappresenta un appuntamento di riferimento per tutti coloro che operano nel campo dell’epidemiologia oncologica, della sanità pubblica e della ricerca scientifica.

Durante le tre giornate di lavori, epidemiologi, operatori sanitari, ricercatori, clinici, rappresentanti delle istituzioni e stakeholder del sistema salute si confronteranno su tematiche cruciali per il futuro della prevenzione oncologica e dell’assistenza ai pazienti, mettendo al centro il ruolo strategico del Registro Tumori come strumento essenziale per la raccolta, l’analisi e l’utilizzo dei dati epidemiologici sul cancro.

Il Registro Tumori non è soltanto un archivio informativo, ma una risorsa chiave per comprendere l’andamento delle patologie oncologiche, individuare aree di criticità, pianificare interventi mirati di prevenzione e migliorare l’efficacia dei percorsi diagnostico-terapeutici. In questo contesto, AIRTUM – che coordina e supporta i registri attivi sul territorio nazionale – svolge un ruolo centrale nel garantire l’uniformità, la qualità e l’aggiornamento costante delle banche dati oncologiche italiane.

