Catania – “Questa mattina ho incontrato i vertici di Ance Catania, il presidente Rosario Fresta ed il vice Giuseppe Costantino, per parlare di Superbonus e codice degli appalti.

Per quanto riguarda il Superbonus 110%, abbiamo discusso su come migliorare e snellire i processi per poter accedere a questo strumento, ampliando la platea dei beneficiari. L’obiettivo, infatti, è quello di rendere ancora più accessibile questa misura rivoluzionaria.



Un altro importante argomento di confronto ha riguardato le piccole imprese perché molto spesso si tendono ad appaltare i lavori pubblici a delle grandi imprese, riuscendo a lavorare solo come subappaltatrici, a condizioni contrattuali non sempre ottimali. Bisogna, infatti, ridurre i lotti per fare accedere le aziende più piccole.



Attuando questa modifica al codice degli appalti, si può dare un aiuto fondamentali alle piccole aziende del settore edile. Anche questo è un modo per far ripartire il nostro Paese”, così in una nota la deputata siciliana Maria Laura Paxia (Misto – L’Alternativa c’è).

