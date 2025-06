Catania, quartiere centro. Contrasto i parcheggiatori abusivi: 2 denunce e sanzioni dei Carabinieri

Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi rappresenta un problema per la vivibilità urbana e per la sicurezza collettiva poiché questi soggetti, spesso presenti presso i principali snodi cittadini come il centro storico, il lungomare o i parcheggi ad alta frequentazione, impongono pagamenti non dovuti creando disagio, intimidazione e una diffusa percezione di insicurezza tra i cittadini e i turisti.

Non di rado, infatti, le richieste di denaro si accompagnano a comportamenti insistenti o minacciosi, che generano nelle vittime un senso di costrizione e timore per eventuali danneggiamenti ai propri veicoli in caso di mancato pagamento.

Per contrastare efficacemente questa forma di illegalità e restituire piena fruibilità degli spazi pubblici alla collettività, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania sta attuando servizi coordinati, mirati e sistematici, impiegando unità specializzate e personale delle Stazioni territorialmente competenti.

In tale contesto operativo, a Catania, nei quartieri Centro città e Lungomare Ognina, i Carabinieri dell’Aliquota PMZ e quelli della Stazione di Catania Piazza Dante hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato proprio al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nel corso dell’attività, infatti, sono stati individuati un 26enne e un 29enne, entrambi catanesi e già recidivi, sorpresi mentre svolgevano l’attività abusiva in Viale Ruggero di Lauria. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per entrambi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in quanto la norma prevede che se la stessa persona è già stata sanzionata nei due anni precedenti per lo stesso comportamento, la condotta non viene più punita solo in via amministrativa, ma diventa reato penale, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel medesimo servizio sono stati inoltre sorpresi altri due uomini, peraltro parenti, un 52enne e un 46enne, entrambi residenti nel quartiere Monte Po, colti a esercitare per la prima volta l’attività abusiva di guardiamacchine nei pressi della villa Bellini. I Carabinieri hanno sanzionato i due, che avevano intrapreso l’illecita attività “a conduzione familiare”, sanzionandoli amministrativamente per 769 euro a testa.

L’attività di controllo proseguirà per tutta l’estate, con l’obiettivo di prevenire e reprimere tali condotte illecite, assicurando ai cittadini e ai turisti la possibilità di fruire liberamente e serenamente degli spazi pubblici, rafforzando così i principi di legalità e sicurezza urbana.