Catania, quartiere “Pigno”. Arrestato un pusher in un appartamento in via dei Sanguinelli

L’usuale via vai di persone che entravano ed uscivano dal portone di un palazzo non è sfuggito agli investigatori del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa che hanno deciso di entrare in azione nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel quartiere “Pigno”.

Al riguardo, un Carabiniere si è posizionato in modo discreto al pian terreno del retro di un palazzo di via Sanguinelli mentre altri due, avuto accesso al palazzo, sono saliti su per le scale notando, al primo piano, la presenza di alcune persone tra cui un 26enne, noto ai militari dell’Arma per pregresse vicende giudiziarie in materia di spaccio.

Nei momenti concitati in cui è scattato il blitz il 26enne, avviatosi di corsa su per le scale, ha aperto di scatto alla finestra sul pianerottolo ed ha gettato degli involucri prontamente recuperati dal militare al piano terra.

I Carabinieri, bloccato in sicurezza il 26enne, lo hanno perquisito trovandogli in tasca 400 euro in denaro contante, ritenuto il ricavato dell’attività di spaccio, mentre, al termine delle attività di ricerca all’interno dell’appartamento al primo piano gli investigatori hanno avuto modo di trovare un bilancino di precisione ed un rotolo di carta alluminio utilizzato per il confezionamento della droga.

Ed ancora è stato trovato e sequestrato un impianto di videosorveglianza installato all’interno del predetto appartamento “sede” dell’attività illegale del 26enne.

Gli involucri lanciati dalla finestra contenevano alcune dosi di cocaine di crack, sottoposte a sequestro.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva i Carabinieri hanno arrestato il pusher e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.