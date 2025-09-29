Catania, quartiere “San Giorgio”. I Carabinieri arrestano 2 pusher in azione

Nel pomeriggio, nel quartiere San Giorgio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato due giovani pusher, rispettivamente di 24 e 19 anni, entrambi residenti nel capoluogo etneo.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e fermare fenomeni di criminalità diffusa.

In tale contesto, gli investigatori, sospettando che nei pressi dei un’attività di somministrazione di bevande del quartiere fosse stata “allestita” una piazza di spaccio, hanno predisposto l’impiego di due squadre di osservazione.

I militari hanno così potuto osservare i movimenti di due giovani che, stazionando a piedi nei pressi del chiosco, più volte, venivano avvicinati da altri ragazzi, con i quali si avviavano nei pressi dei servizi igienici dove, di fatto, avveniva la cessione di droghe in cambio di denaro.

I due pusher, dopo aver concluso un paio di cessioni, osservate a distanza e in modalità discreta dai Carabinieri, si sono poi riforniti di droga prelevandola da un gazebo in disuso, utilizzato per la vendita di cibo di strada.

Esseno ormai chiaro il modus operandi dei due, i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz per porre fine all’attività illegale: dopo aver bloccato e identificato i due ragazzi per un 24enne pregiudicato e un 19enne, entrambi catanesi, li hanno perquisisti.

Il più piccolo dei due è stato trovato in possesso di 3 dosi di marijuana e 675 euro in banconote di vario taglio, mentre, presso il deposito della droga, i militari dell’Arma hanno trovato un borsello, al cui interno vi era il “grosso” della merce: 135 grammi di cocaina, 180 grammi di marijuana e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti che, ovviamente, sono stati sequestrati.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due pusher sono stati arrestati e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.