Catania, quartiere “San Leone”. Attività antidroga: i Carabinieri arrestano due pusher  

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa unitamente ai colleghi della stazione di Catania Nesima hanno arrestato due pusher catanesi, un 46enne ed un 37enne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Le attività dei militari dell’Arma di prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli di spaccio, effettuate in linea alle indicazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, permettono anche di sottrarre ingenti risorse economiche alla criminalità organizzata.

L’intervento, frutto di una mirata attività di osservazione condotta dagli investigatori in via Lombardia all’interno del quartiere San Leone di Catania, ha permesso ai militari in abiti borghesi di esaminare i movimenti sospetti di alcuni uomini.

In particolare, nel pomeriggio intorno alle 16:00 hanno visto arrivare un uomo a bordo di uno scooter che, dopo aver posteggiato, è entrato all’interno di un palazzo.

I Carabinieri a quel punto, sospettando che all’interno dello stabile fosse attiva una piazza di spaccio e che il giovane stesse rifornendo di stupefacente altri pusher, hanno deciso di entrare in azione.

Dopo aver cinturato l’area e l’ingresso dell’appartamento interessato dall’attività illegale, i Carabinieri hanno visto uscire sul cortile di pertinenza del palazzo due uomini che, nel frattempo, si erano accorti della presenza dei militari.

Uno dei due pusher, poi identificato per il 46enne, ha cercato anche di disfarsi di due involucri di carta gettandoli a terra nel giardino. Dopo aver recuperato i predetti involucri, che contenevano 8,10 grammi di crack e 4,50 grammi di cocaina, gli investigatori hanno perquisito l’appartamento trovando sul tavolo da cucina il materiale per il confezionamento e per la preparazione del crack, nonché, un bilancino di precisione perfettamente funzionante ed una telecamera.

I Carabinieri hanno quindi arrestato entrambi i pusher, già noti alle Forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie, mettendoli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto.