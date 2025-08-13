Catania Quartieri “Centro” e “Lungomare Ognina” Servizi mirati dei Carabinieri: sanzioni, denunce e sequestri

Un’azione mirata e capillare, frutto della sinergia operativa tra i militari della Compagnia di Catania Piazza Dante e i colleghi della Stazione di Ognina, ha interessato i quartieri “Centro Città” e “Lungomare Ognina” nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dell’illegalità.

L’attività, svolta in questo periodo di vacanze estive per garantire a cittadini e turisti di trascorrere serene giornate in sicurezza, è stata pianificata secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania. Pattuglie sia in abiti borghesi che in uniforme hanno battuto le principali arterie stradali e le zone più frequentate, ottenendo risultati significativi.

In tale contesto, i Carabinieri hanno effettuato due distinti interventi. Nel primo, è stato denunciato in stato di libertà un 22enne di Catania sorpreso alla guida di un’auto senza patente. In un secondo controllo, analoga denuncia è scattata per un 60enne, anch’egli residente in città, trovato alla guida di un’auto senza patente. In entrambi i casi, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva, è emerso che negli ultimi due anni i due erano già stati sorpresi e sanzionati per la stessa infrazione e che le auto da loro condotte erano prive della prescritta copertura assicurativa.

Le pattuglie hanno poi dedicato particolare attenzione alle piazze utilizzate come aree di sosta, sorprendendo un 31enne residente a Catania e un 37enne di Belpasso, entrambi recidivi, mentre esercitavano l’attività abusiva di parcheggiatore. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, anche nei loro confronti è scattata la denuncia penale per violazione del cosiddetto DASPO urbano, provvedimento che vieta il ritorno in determinate zone della città a chi è già stato colto mentre “agevolava” le manovre degli automobilisti in cambio di denaro.

Nel complesso, l’attività ha permesso di controllare 27 soggetti e 12 mezzi. L’operazione ha portato alla contestazione di 9 sanzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 8.000 euro, e al sequestro o fermo amministrativo di due veicoli.

Questo servizio conferma l’attenzione costante e la professionalità degli investigatori e delle pattuglie dell’Arma nel presidiare il territorio, prevenire i comportamenti pericolosi alla guida e contrastare fenomeni di degrado urbano, rafforzando la percezione di sicurezza tra cittadini e turisti..