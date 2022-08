Catania Rete Gas e Asec Trade, presentati stamattina i lavori per le nuove condotte in via Aurora 10  a Catania

Nell’ambito degli investimenti per il proseguimento dell’estensione della rete di distribuzione del gas di città, stamattina sono cominciati i lavori che riguarderanno la via Aurora, nei pressi del civico 10, a Catania.

Presenti al sopralluogo il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, il presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna, il geometra Caffo che ha lavorato al progetto, i componenti del Cda di “Catania Rete Gas” Melinda Condorelli e Alessandro Campo. Accanto a loro, il consigliere comunale Giuseppe Gelsomino, i componenti e il presidente dellaII Commissione Consiliare Permanente Agatino Giusti che hanno perorato questa causa e hanno fortemente sostenuto questa iniziativa.

“Si tratta di un’importante svolta per questa parte della città- afferma il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro- nell’ambito della programmazione, che abbiamo predisposto all’interno della nostra azienda, oggi siamo qui in via Aurora per presentare, dopo il cantiere di piazza Federico di Svevia e di Ognina, un ulteriore step che prevede un investimento importante fatto per soddisfare le tante richieste dei cittadini in un’area a forte vocazione residenziale e commerciale”.

I lavori in via Aurora metteranno a servizio 150 utenze domestiche che, in seguito, potrebbero raggiungere circa 500 potenziali allacci del gas di città.

“La nostra azienda esprime profonda soddisfazione- ha sottolineato il presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna– desidero ringraziare il presidente Todaro e tutto il consiglio d’amministrazione di “Catania Rete Gas” per il lavoro sinergico che stiamo portando avanti. Queste iniziative rappresentano una ricchezza vera per l’intera città”.

