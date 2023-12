Catania Rete Gas, il presidente Todaro presente all’evento Natale ‘O Futtinu

Un evento che ha riscosso grande successo. “Natale ‘O Futtinu” diventa un momento di festa e di gioia con la possibilità di incontrarsi e di scambiarsi i tradizionali auguri.

“Ci siamo impegnati al massimo per dare alla gente una manifestazione degna di questo nome- afferma il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro- la nostra aziendaincollaborazione con I municipio, il Rotary Club Catania Bellini, la Cooperativa Delfino, la Marconi Impianti ed alcuni circoli didattici del quartiere ha svolto un lavoro sinergico per dare un segnale di pace, speranza e aggregazione in prossimità del Natale”.

Un appuntamento di profonda convivialità, con la partecipazione di moltissime famiglie del territorio e la presenza delle istituzioni cittadine, culminata con l’accensione dell’albero di Natale.

A rappresentare l’amministrazione centrale il consigliere comunale Daniele Bottino: “Puntiamo a valorizzare il territorio con tutte le sue caratteristiche e potenzialità per il bene dei cittadini. L’accensione dell’albero oggi è un segnale di presenza dell’amministrazione comunale e, con la collaborazione di tutti, lavoriamo per ribadire il nostro impegno per questo territorio”.

“Si tratta di un importante segnale di speranza in un periodo speciale come quello natalizio- sottolinea il presidente del I municipio Francesco Bassini– un evento a costo zero che rimarca, ancora una volta, la totale collaborazione tra tutte le istituzioni preposte. Parliamo di un valore aggiunto per tutta la città e di un momento di aggregazione e partecipazione del nostro municipio. Un risultato reso possibile anche attraverso la fantasia e la passione dei ragazzi”.

E poi il laboratorio di Hula Hoop a cura di Valentina Signorelli dedicato ai più piccoli, “Suspiri D’Amuri” a cura di Emanuele Gentile, “Storie Catanesi” con lo spettacolo narrativo di Melo Zuccaro e la degna conclusione con giochi di fuoco, musica e artisti a cura di Soemia “Circo Storto”.

Ad abbellire l’albero di Natale ci hanno pensato i giovani artisti delle scuole “Battisti”, “Don Bosco” e della “Città dei Ragazzi” che hanno utilizzato materiale di riciclo. Un allestimento completato da tantissimi fiocchi: “Parliamo di un simbolo di gentilezza legato a lieti eventi- spiega il presidente del “Rotary Club Catania Bellini” Mirella Portaro– da qui parte il nostro messaggio per cercare di allontanare ogni forma di violenza e stringerci intorno ad un segno di riconoscimento del Natale e dei valori di fratellanza che porta con sé”. “Oggi più che mai serve un messaggio di unione e speranza che deve partire da ognuno di noi- fa eco il Prefetto del “Rotary Club Catania Bellini” Irene Quartararo– migliorare la nostra comunità con la certezza che le persone possono rendere speciale il Natale”.

Com. Stam. + foto