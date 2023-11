Catania, Schifani al Villaggio della Protezione Civile: “Nuovi investimenti su sicurezza antincendio”

Catania, presidente Schifani al Villaggio della Protezione Civile: “Governo regionale pronto a nuovi investimenti sulla sicurezza contro gli incendi in Sicilia”

Aperto ufficialmente a Catania il nuovo Villaggio della Protezione Civile con uomini e mezzi schierati – da oggi fino a sabato nel piazzale Rocco Chinnici (Le Ciminiere) – allo scopo di far conoscere il lavoro quotidiano di professionisti e volontari impegnati ogni giorno sui fronti dell’emergenza nel nostro territorio. Alla manifestazione erano presenti il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, l’assessore comunale alla Protezione Civile Alessandro Porto, il prefetto Maria Carmela Librizzi, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana, il dirigente dei Vigili del fuoco Santo Saluzzo, il comandante del corpo Forestale della Regione siciliana a Catania Filippo Buscemi, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale Emilio Grasso e l’ex campionessa olimpionica di ginnastica Carlotta Ferlito, testimonial della campagna “Pronti all’Azione”, che insieme al prefetto ha tagliato il nastro durante la cerimonia inaugurale.

“Sono onorata di rappresentare la Protezione Civile e grazie al lavoro dei professionisti e volontari, oggi saprei come agire in caso di pericolo. La nostra è una terra meravigliosa e dobbiamo salvaguardarla con comportamenti corretti e virtuosi – commenta l’ex olimpionica Carlotta Ferlito – spero di riuscire a veicolare questo messaggio ai miei coetanei sperando che non ci siano mai situazioni di pericolo, perché qualora ci fossero ni dobbiamo farci trovare Pronti all’Azione come recita il claim della campagna informativa”.

Il “Villaggio della Protezione Civile” è aperto a studenti e visitatori dalle 9.30 alle 18. All’interno numerose aree dimostrative, una parete verticale per l’arrampicata, una cucina da campo e potenti fuoristrada adibiti allo spegnimento incendi. E poi, per i più giovani, aree interattive, ludiche e didattiche. Nel Villaggio della Protezione Civile sarà possibile iscriversi ai corsi base per diventare professionista di emergenza e soccorso.

“Non ci si può difendere da nemici che non si conoscono – spiega il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina – Per noi Protezione Civile sensibilizzare e insegnare ai cittadini ad autoproteggersi significa ridurre sensibilmente la perdita di vite umane durante le emergenze. Il cittadino attivo e consapevole può essere determinante ai fini della prevenzione dei rischi e della riduzione degli effetti di un evento calamitoso e concorre in modo decisivo alla risoluzione dell’emergenza. Con questa campagna vogliamo diffondere la cultura della prevenzione. Chi sa comportarsi in modo informato in presenza di una situazione di rischio è in grado di proteggere se stesso e chi lo circonda”.

A sorpresa anche la visita del presidente della Regione Renato Schifani che ha incontrato i volontari di Protezione Civile. “Questo dipartimento è fiore all’occhiello della Regione che si è sempre distinto con la sua attività, recentemente anche durante l’emergenza sanitaria a Lampedusa – sottolinea il presidente Schifani – A Roma ho incontrato l’Ad di Leonardo per avviare un grande lavoro sulla sicurezza antincendio, attraverso 25 milioni di euro che il mio governo ha recuperato dal Pon legalità, con sistemi raffinatissimi anche satellitari per prevenire e individuare i roghi. Da parte, nostra assicuriamo alle donne e agli uomini della Protezione Civile tutto il nostro supporto, ai giovani dico siate tutori e custodi del vostro territorio, sono fiducioso che anche grazie a una maturità civile riusciremo a garantire un futuro migliore alla nostra Sicilia”.

Durante la mattinata, dal centro Le Ciminiere si è mossa una scenografica colonna mobile di mezzi di Protezione Civile che ha attraversato Catania (lungomare, piazza Europa, corso Italia, via Veneto, via Etnea, piazza Stesicoro, corso dei Martiri, corso Sicilia, piazza Giovanni XXIII) tra la curiosità di tanti. La campagna informativa Pronti all’Azione presentata nei roadshow di Palermo (26-28 ottobre), Messina (9-11 novembre) e Catania (16-18 novembre) proseguirà nelle scuole siciliane che ne faranno richiesta attraverso il sito www.prontiallazione.it

Tutte le informazioni per le prenotazioni delle visite guidate e per le modalità di iscrizione ai corsi sono presenti sul sito www.prontiallazione.it

