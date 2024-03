Catania. Un giorno da Carabiniere: cultura e divertimento alla Scuola Elementare De Felicis

In una giornata all’insegna della cultura e della legalità, la Scuola Elementare De Felicis ha ospitato un evento straordinario organizzato dall’Arma dei Carabinieri. I giovani studenti hanno vissuto esperienze coinvolgenti, grazie a un programma ricco e variegato pensato per loro.

Sono stati gli artificieri dell’Arma ad introdurre i giovani studenti al mondo della sicurezza con una dimostrazione pratica dei robot antiesplosivo e delle speciali tute protettive, strumenti all’avanguardia nella difesa e nella protezione civile. Gli artificieri dei Carabinieri sono specialisti altamente qualificati nel rilevamento, maneggiamento e disinnesco di ordigni esplosivi. Questi professionisti intervengono in situazioni che riguardano bombe, ordigni inesplosi risalenti a conflitti passati, e dispositivi esplosivi improvvisati (IED), per neutralizzarli e garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture. Utilizzano tecniche avanzate e attrezzature specifiche per analizzare e disattivare i dispositivi esplosivi, operando sia in contesti civili che militari. Il loro lavoro richiede precisione, competenza tecnica e un alto livello di coraggio e dedizione, data la pericolosità delle operazioni di disinnesco. Questa presentazione ha non solo affascinato i bambini, ma ha anche trasmesso loro l’importanza del lavoro di squadra e della tecnologia al servizio della sicurezza.

La giornata è stata arricchita dalla presenza dei cani cinofili, veri e propri eroi a quattro zampe, addestrati per rilevare esplosivi, droghe e armi. I cinofili dei Carabinieri sono unità specializzate che lavorano in stretta collaborazione con cani addestrati per svolgere varie attività di sicurezza e di supporto alle operazioni di polizia. Questi team svolgono diverse funzioni, tra cui la ricerca di sostanze stupefacenti, esplosivi, armi, o il rintracciamento di persone scomparse attraverso il fiuto eccezionale dei cani. I cinofili sono anche impiegati in operazioni di controllo della sicurezza in eventi pubblici, aeroporti e altre infrastrutture critiche. L’addestramento di questi cani è altamente specializzato, mirando a sviluppare le loro capacità innate in specifici ambiti di intervento. Il lavoro dei cinofili dei Carabinieri è fondamentale per prevenire crimini, salvare vite umane e garantire la sicurezza pubblica. I ragazzi hanno avuto l’opportunità unica di interagire con questi cani straordinari, imparando il valore del rispetto reciproco tra uomo e animale e l’indispensabile contributo di questi fedeli compagni nelle operazioni di sicurezza.

Il clou dell’evento è stata la presentazione tenuta dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri, durante la quale i bambini sono stati introdotti alle tecniche e tecnologie forensi, come l’uso del luminol. Vestendo le tute dei Ris, si sono trasformati in piccoli detective, vivendo in prima persona l’emozione della scoperta e dell’investigazione scientifica. I RIS (acronimo di Reparto Investigazioni Scientifiche) sono una specialità dell’Arma dei Carabinieri che si occupa delle indagini forensi. Loro ruolo principale è quello di supportare le indagini giudiziarie attraverso l’analisi scientifica delle prove. Ciò include una vasta gamma di attività, come l’esame del DNA, l’analisi delle impronte digitali, l’indagine su sostanze chimiche e tossicologiche, l’analisi balistica, e l’esame di dispositivi elettronici per recuperare dati rilevanti. Utilizzano tecnologie e metodi scientifici avanzati per raccogliere, preservare e analizzare le prove fisiche che possono essere cruciali per risolvere crimini e portare alla luce la verità in procedimenti giudiziari. In sostanza, i RIS aiutano a fare chiarezza su come si sono svolti i fatti in questione, fornendo un supporto fondamentale per l’accertamento della giustizia.

Non sono mancati poi momenti di pura adrenalina, con la dimostrazione delle rombanti moto e auto dell’Arma dei Carabinieri. I bambini, entusiasti, hanno potuto ascoltare il suono della sirena, simbolo della protezione offerta ogni giorno dai Carabinieri alla comunità. Il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è un’unità operativa che svolge attività di pattugliamento e pronto intervento sul territorio. Questa unità è pronta a intervenire 24 ore su 24 per garantire la sicurezza pubblica, prevenire e reprimere il crimine. Dotata di veicoli attrezzati con sistemi di comunicazione avanzati, la radiomobile risponde prontamente alle chiamate di emergenza, effettua controlli su strada, supporta le indagini e partecipa a operazioni di ordine pubblico. Il loro compito principale è quello di essere immediatamente disponibili per qualsiasi necessità di sicurezza, offrendo un servizio essenziale per la comunità.

L’evento ha creato un ponte tra le giovani generazioni e le forze dell’ordine, enfatizzando l’importanza del rispetto per le regole e la cultura della legalità. La collaborazione tra la Scuola Elementare De Felicis e l’Arma dei Carabinieri si è rivelata un’iniziativa di grande valore educativo e sociale, lasciando nei cuori dei bambini ricordi indimenticabili e l’ispirazione a essere cittadini responsabili e informati: un esempio luminoso di come l’educazione, la sicurezza e il divertimento possano andare di pari passo, costruendo insieme un futuro migliore.