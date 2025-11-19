Catania, “zona stazione ferroviaria”. I Carabinieri arrestano un pusher 19enne

Catania, I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un pusher di 19enne, responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, i militari dell’Arma, durante un sevizio di repressione del fenomeno dello spaccio di droga, transitando in prima serata in piazza Papa Giovanni XXIII di Catania in zona stazione ferroviaria, hanno notato la presenza di un giovane a piedi. Quest’ultimo, con fare sospetto si guardava continuamente attorno a sé come se fosse in attesa dell’arrivo imminente di qualcuno.

Insospettiti da tale atteggiamento gli investigatori, in abiti borghesi, si sono avvicinati per effettuare un controllo. Sin dai primi momenti il giovane, identificato per un 19enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, sembrava volesse nascondere qualcosa.

Ed in effetti, poco dopo, ha spontaneamente consegnato ai Carabinieri un involucro con all’interno vari tranci di hashish del peso di 52 grammi. Proseguendo nelle attività di ricerca i militari gli hanno trovato anche 10 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Estendendo quindi la perquisizione anche presso la sua abitazione a Giarre i militari hanno trovato altre 5 dosi di hashish, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, una dose di crack, ed altri 20 euro. Tutta la sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

I Carabinieri, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato il 19enne e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto.