CCR – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale presenta Winter School Internazionale

Venaria. Il CCR – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, il Dipartimento di Studi Storici e la Struttura didattica speciale Universitaria in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali – SUSCOR dell’Università di Torino aprono dal 23 dicembre 2021 al 19 gennaio 2022 le pre-iscrizioni alla seconda edizione della WINTER SCHOOL. Patrimonio & Pubblico:

un percorso di formazione e approfondimento professionale di livello universitario e postuniversitario che si rivolge a giovani in formazione e professionisti della cultura e della comunicazione. La WINTER SCHOOL si terrà presso gli spazi del CCR dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Dopo la felice esperienza della prima edizione tenutasi nel 2018, si propone una nuova tappa nel progetto volto a rafforzare il collegamento tra i percorsi universitari propri delle scienze del patrimonio archivistico, storico, antropologico, archeologico e storico-artistico e la trasmissione di tali saperi, sia agli “addetti ai lavori” sia al “grande pubblico”, avvalendosi delle più aggiornate strategie di comunicazione.

Cinque giorni di lezioni frontali che prevedono alla mattina tavole rotonde, lectio magistralis e master class e nel pomeriggio laboratori tematici che affronteranno casi applicativi di valorizzazione e comunicazione di un sito archeologico e di una mostra.

L’obiettivo è superare alcuni luoghi comuni, come quelli che coinvolgono il restauro o della ricerca, per restituire la complessità e ricchezza dei messaggi culturali in una visione aperta e inclusiva del patrimonio, rendendone accessibili significati e peculiarità.

Sempre di più oggi le istituzioni culturali richiedono competenze relative alla specifica disciplina ma soprattutto capacità di trasmettere a un pubblico più ampio il valore identitario della storia e del patrimonio culturale.

Formare interlocutori attivi nel creare connessioni tra i saperi tradizionali e le loro possibili forme di rappresentazione critica, visiva e narrativa saranno alcune delle finalità. Nel corso della scuola, le riflessioni teoriche e metodologiche saranno accompagnate da analisi delle ricadute pratiche nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio museale, grazie anche alla partecipazione attiva di direttori e conservatori dei musei e delle istituzioni culturali coinvolti nel progetto.

I moduli didattici si incentreranno su una serie di incontri trasversali, mirati anche alla riflessione su casi studio ed esperienze già in atto a livello nazionale e internazionale, per essere poi declinati in moduli più specifici fino alla pratica dei laboratori didattici. Una delle giornate sarà dedicata specificatamente al giornalismo culturale e sarà aperto ai professionisti della comunicazione che potranno dialogare con direttori di testate giornalistiche, televisive e digitali.

I laboratori di approfondimento avranno due indirizzi: uno incentrato sulla valorizzazione di un insediamento archeologico e sulla comunicazione delle ricerche svolte intorno ad uno scavo e l’altro sarà dedicato alla creazione di eventi di promozione, approfondimento e comunicazione intorno ad una mostra che si terrà nei prossimi mesi e che sarà curata dal CCR in collaborazione con la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

I partecipanti potranno scegliere uno dei due laboratori proposti, lavorando in gruppo per la realizzazione di attività progettuali e pratiche che saranno messe in atto nel corso del periodo marzo-settembre 2022 e che verranno presentate durante la giornata conclusiva della WINTER SCHOOL, che si terrà nel mese di settembre 2022.

Pre-iscrizioni compilando il form a questo link

Selezione delle candidature sulla base di cv e percorsi di studi e professionali entro il 20 gennaio.

Con il contributo di:

Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Amici del CCR, Fondazione Ordine Mauriziano, Kairos Centro Studi Archeologici

Comitato scientifico:

Stefania De Blasi, Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale

Diego Elia, Maria Beatrice Failla, Valeria Meirano, Università di Torino, Dipartimento di Studi Storici

Per approfondimenti consultare il sito del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale

Com. Stam.