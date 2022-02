Il CCR – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale Presenta Young Professionals Forum 2022 Terza edizione della piattaforma di confronto internazionale dedicata al lavoro nei Beni Culturali realizzata grazie alle più importanti istituzioni culturali e formative internazionali 17 febbraio – 16 giugno 2022 Evento finale 1° luglio 2022

Torino. Il CCR – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale – nell’ambito del Piano Strategico 2019-2022, redatto grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo in coerenza con i programmi pluriennali degli enti Fondatori – insieme a ICCROM, ICOM Italia, ICOMOS, IIC, CNR ispc, UniTo, Fondazione Santagata, presenta la terza edizione dello Young Professionals Forum,la piattaforma di confronto internazionale in cui si affrontano i temi attorno a cui ruoterà in futuro il mondo del lavoro: un terreno di scambio, condivisione, formazione, per costruire una visione comune utile ai giovani professionisti nel processo di evoluzione e cambiamento della professione.

L’edizione 2022 di Young Professionals Forum vuole ispirare la generazione dei decision-maker di domani a operare con mente aperta e in linea con l’Agenda ONU 2030, nell’ottica di un rafforzamento delle competenze che agevolino l’accesso e un miglior posizionamento nell’ambito professionale, fornendo ai partecipanti strumenti su misura, contatti e network in linea con le nuove sfide della professione. Un programma che nasce dalla collaborazione di tutti i partner istituzionali, al lavoro sin dalla prima edizione per trasferire modelli di approccio multidisciplinare e trasversale.

Nel corso del Forum si attiveranno confronti sull’impatto dei cambiamenti in atto sulla professione, sul rapporto tra nuove tecnologie e sistemi di conservazione, fruizione e trasmissione del patrimonio; sulla necessità di individuare le soluzioni sostenibili in termini di benessere delle persone, dell’ambiente e dell’equilibrio sociale, sul ruolo dell’internazionalizzazione in un contesto di aggiornamento costante, e su come garantire la tutela del patrimonio incontesti di crisi storica, politica, ambientale e culturale.

Le attività del Forum si svolgeranno per tutto l’anno, con un impegno particolare da febbraio a luglio 2022, online, per favorire la partecipazione più ampia possibile di laureandi, neolaureati, dottorandi, ricercatori e professionisti nel campo dei Beni Culturali.

I più meritevoli che emergeranno da questo lungo percorso si aggiudicheranno una borsa di studio di massimo tre mesi presso il CCR con il sostegno della Fondazione Magnetto. Sono disponibili anche borse di studio per la partecipazione messe a disposizione dagli altri partner del Forum: IIC per studenti e neo-conservatori provenienti da ambiti situati in economie emergenti e Sud America e dai Caraibi, dall’Africa e dal Sud-Est asiatico; Associazione Amici della Reggia e del Centro di Restauro “La Venaria Reale” per laureati o laureandi del corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino; 10 borse di studio sono offerte a giovani professionisti impegnati nel campo della conservazione dei beni culturali provenienti dalla Nord-Macedonia grazie al programma di scambio di know-how (KEP) 2021 della Central European Initiative (CEI).

Lo YPF il 1° febbraio sarà in diretta dal prestigioso contesto del Padiglione Italia all’EXPO2020 Dubai.

