C’è aria di romantiche novità in casa Be Strong Edizioni. Tre impedibili pubblicazioni vi aspettano per il giorno di San Valentino

Febbraio è iniziato nel migliore dei modi per Be Strong Edizioni, è infatti solo di pochi giorni fa la notizia dell’uscita di “Tra vivere e morire ho scelto me” di Angela Gattuso, un libro biografico che è un percorso interiore che l’autrice regala ai suoi lettori, un percorso difficile, che regala però anche la speranza di poter riuscire a superare con tenacia anche le grandi difficoltà che a volte la vita pone.

Per San Valentino invece arriveranno non una, non due ma ben tre novità. Ovviamente, visto che è la giornata più romantica dell’anno, la casa editrice ha scelto tre opere che si sposano perfettamente con il momento, per la gioia dei suoi lettori e delle sue lettrici appassionate del genere romance. Ecco i tre libri:

FINO ALL’ULTIMO BATTITO di Tiziana Russo

Alessandro Romano è un attore italiano di successo impegnato nella fiction “Medici”. Durante il tirocinio incontra Alice Corti e i due si innamorano, nascondendole il suo più grosso segreto: la dipendenza. Quando la verità viene fuori i due si lasciano. Alessandro, grazie all’azione della nonna e dei fratelli, decide di curarsi nel tentativo di riconquistare Alice. Lei anche se ferita e impaurita decide di dare una possibilità al loro amore.

Una storia avvincente, appassionata e struggente, che incollerà il lettore alle sue pagine, facendolo appassionare ai personaggi che sono irresistibili e così diversi da rimanere nel cuore anche a fine lettura.

SOGNANDO ROMEO di Betty Esse

A Verona San Valentino è una festa molto sentita e questo Stacy lo sa benissimo. Un tripudio di rosso dappertutto, sui tabelloni pubblicitari, nelle vetrine dei negozi, sugli autobus… Tutto a ricordarle che anche quest’anno trascorrerà quella serata in casa da single. Mai avrebbe immaginato che proprio in quel periodo una serie di buffe circostanze l’avrebbe portata ad incrociare la strada dello psicologo Paolo Costa, dando inizio a qualcosa di molto speciale proprio a cavallo di San Valentino.

Una storia dolce, leggera e fresca come una frizzante brezza primaverile, che fa sognare i suoi lettori e anche sorridere, per donare un attimo di tenerezza che saprà rallegrare anche una giornata di pioggia.

AMORE, RACCONTAMI Autori Vari (primo concorso letterario Be Strong Edizioni)

Amore raccontami è il concorso letterario nato per festeggiare il primo compleanno di Be Strong Edizioni, e questo volume mette insieme i diciotto migliori elaborati presentati dagli autori parteci- panti. Una felice selezione di racconti e poesie nella quale si ritrova il meglio della sensibilità e della creatività di vari autori emergenti contemporanei. L’Amore è naturalmente l’ingrediente principale che permea queste pagine, spaziando in ogni brano tra le diverse sfumature che questo sentimento comporta. Diciotto storie, diciotto voci. Diciotto visioni dell’amore.

L’antologia nata dal primo concorso di Be Strong Edizioni, un libro che racchiude al suo interno sensazioni contrastanti, come contrastanti e differenti sono i pensieri e i punti di vista sull’amore degli autori che hanno dato vita a quest’opera.

Inoltre è già attivo il nuovo concorso intitolato “Caro libro, raccontami”. Infatti dopo il successo del primo concorso letterario “Amore, raccontami” la Be Strong Edizioni ne ha lanciato uno nuovo. Stavolta i partecipanti avranno modo di esprimere quello che hanno dentro di loro affidando alla futura antologia, che uscirà il 23 Aprile 2024 in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, la loro opera.

L’obiettivo di Be Strong Edizioni è infatti da sempre quello di dare la possibilità agli autori emergenti di esprimersi attraverso il canale e la forma d’arte che la casa editrice stessa ama più di tutte: la scrittura.

Se siete quindi degli aspiranti scrittori, avete qualcosa da affidare a questo libro o semplicemente sognate di vedere pubblicata una vostra opera che magari avete ben conservata in un cassetto, o perché no, avete già pubblicato qualcosa ma volete rimettervi nuovamente in gioco partecipando a questo concorso letterario, questo è il vostro momento. “Caro libro, raccontami” è un concorso infatti aperto ad autrici e autori di ogni età.

Ogni autore che invierà la sua opera riceverà una valutazione editoriale dalla Be Strong Edizioni.

Partecipare comporta un pagamento di 20€ per ogni elaborato inviato, che darà comunque diritto a tutti i partecipanti di ricevere una valutazione professionale del proprio manoscritto. Sarà possibile iscriversi al concorso fino al giorno della chiusura delle iscrizioni, che è prevista per il 16 Marzo 2024.

Per iscriversi basterà scaricare il modulo d’iscrizione e il regolamento presente sul sito ufficiale della casa editrice.

L’antologia verrà promossa al Salone Internazionale del Libro di Torino, che quest’anno sarà aperto al pubblico dal 9 al 13 Maggio, sempre al Lingotto Fiere.

Durante l’evento è prevista una PREMIAZIONE DI MERITO per lo scritto ritenuto più toccante. Affrettatevi dunque a partecipare, potrebbe essere la vostra occasione.

Un mese quindi ricco di meravigliose novità vi attendono con Be Strong edizioni. Tutti i libri li potete trovare sul sito ufficiale della casa editrice e sempre qui potrete trovare tutte le info per il concorso a cui partecipare: https://www.bestrongedizioni.it e affrettatevi, il 14 febbraio è sempre più vicino e queste pubblicazioni sono già in preordine. Regalare un libro è più che regalare una storia, è donare una ventata di emozioni che rimangono nel cuore.

