Ce l’ho Cort Film Festival | Official selection

Ce l’ho Corto Film Festival è realizzato con il sostegno di Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Un evento a cura di Elia Andreotti, Maddalena Bianchi, Gaia Brauzi, Alessio Chiappi, Sara Fabbiani, Elena Frassineti, Silvia Pizzo e Serra Yurur dell’Associazione Culturale Kinodromo in collaborazione con Maria Giulia Giulianelli, Giulia Moscatelli e Arianna Quagliotto del collettivo Inside Porn.

24 – 28 NOVEMBRE / NOVEMBER

BOLOGNA LIVE AND ONLINE

60 titoli selezionati tra i quasi 500 cortometraggi inviati da oltre 40 paesi 60 titles selected among the almost 500 short films submitted from more than 40 countries

CE L’HO CORTO

ANTENNE – Mirko Fracassi, Italia, 2019, 12’41’’

AUNT – Tumi Bjartur Valdimarsson, Islanda, 2020, 7’30’

Cheese – Claudio Giusti, Italia, 2021, 10’

E Vissero – Aldo Verde, Italia, 2020, 12’48’’

Ed è subito sera – Lorenzo Maugeri, Italia, 2021, 8’34’’

The End of Originality – Laura Zayan, Danimarca, 2021, 9’48”

Un giorno felice – Francesco Tavoloni, Italia, 2020, 11’

A Glass of Desire – Yusuf Olmez, Turchia, 2021, 14’37’’

How did we get here? – Luísa Bacelar, Brasile, 2021, 4’6”

In Kazakistan non c’è il mare – Isabella Gallo, Italia, 2020, 6’ 16’’

A Man’s Game – Silvia Cadoni, Italia, 2021, 10’31’’

Rebel, Rebel – Elena Rebeca Carini, Italia, 2019, 15’

Ritratto In Piccoli Pezzi – Leonardo Migliaretti, Italia, 2020, 4’ 08’’

Sunshine – Martino, Italia, 2020, 7’112

Tracce – Roberto Passaro, Italia, 2021, 15’

VIDEO KILLED

A perdere – Viola Mancini, Italia, 2021, 4’42’’

Black sheep – Gianvincenzo Pugliese, Italia, 2020, 3’

Dye It Gold – Emby Alexander, Stati Uniti, 2021, 3’38’’

LUS U – René Mühlberger, Austria, 2021, 4’

Maradona – DORIAH, Italia, 2021, 3′ 41″

My Own Words – Francesco Stampati e Antonio Cavallini, Italia, 2021, 3’40’’

The Sailor – Federico Borghesi, Gran Bretagna, 2020, 3’48’’

SATURN – Bill Denbrough, Mallard, Italia, 2021, 4’15’’

SHE DOESN’T KNOW WHO I AM – Tomas Rigoni, Italia, 2021, 3’46’’

Winter child – Lorenzo Massa, Italia, 2021, 3’40’’

ANIMAZIONE

311 – Rachel Bavaresco, Stati Uniti, 2021, 3’25’’

L’Amour en Plan – Claire Sichez, Francia, 2021, 15’

Big Heinrich – Kim Collmer e Lars Kreyssig, Germania, 2019, 4’

Forgotten – Mawrgan Shaw, Canada, 2021, 4’23’’

Girls talk about football – Paola Sorrentino, Italia, 2021, 7’22’’

Granny’s Sexual Life – Urška Djukić, Slovenia, 2021, 13’40’’

Horacio – Caroline Cherrier, Francia, 2020, 10’

Sogni al campo – Magda Guidi e Mara Cerri, Francia, 2020, 8’41’’

Through the Cymbals I Will Watch – Karlo Corona e Lorène Yavo, USA, 2021, 7’ 30’’

Vanishing – Silvia Gariglio, Italia, 2021, 34″

INTERNAZIONALE

Branka – Ákos K. Kovács, Ungheria, 2021, 20’

The cloud is still there – Mickey Lai, Malesia, 2020, 18’

Coo-Coo – Svetlana Belorussova, Russia, 2021, 19’10”

Draining – Guillaume Chevalier, Francia, 2021, 17’22”

Hair Tie, Egg, Homework Books – Runxiao Luo, Cina, 2021, 18’

Jihad Summer Camp – Luca Bedini, Italia, 2021, 16’ 24”

Marlon Brando – Vincent Tilanus, Olanda, 2020, 19’ 31’’

A Moment of Magic – Andrea Casadio, Italia, 2021, 19’ 35”

The Nightwalk – Adriano Valerio, Italia, 2021, 15’

La Pescatora – Lucia Lorè, Italia, 2021, 15’

Radio Freedom – Ismar Vejzovic e Bafl Sarhang, Olanda, 2021, 19”

Schianti – Tobia Passigato, Italia, 2021, 17’

Stephanie – Leonardo van Dijl, Belgio, 2020, 15’

Techno, Mama – Saulius Baradinskas, Lituania, 2021, 18’

Voices – Tommaso Ferrara, Italia, 2020,15’

CE L’HO PORNO

sezione OFF curata da / OFF section curated by Inside Porn

Baby – Evie Snax, Germania, 7′ 59″

Human Type (part 1) – Marcus Quillan, Regno Unito, 14′ 44″

My Element Water – Swen Brady Carnivore, Germania, 20′ 07″

NatiAnal Pornographic – Diego Tigrotto, Italia, 5′ 53″

Pink Lemonade – Mahx Capacity, USA, 17′ 31″

Piss off X – Henry Baker, USA, 19′ 57″

pornlife 2.0 – Lily Liu/dirty dreaz, Germania, 9′ 50″

Rubber – altSHIFT, Regno Unito, 7′ 39″

Urban Smut – episodio “Fremde Zone” – Katy Bit, Germania, 15′

Waiting – Morgana Mayer, Italia, 1′

