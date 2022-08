C’è un Italia del basket che giocherà per sempre “Un coach come padre”, la vita di Sandro Gamba in un docu-film Anteprima il 4 settembre a Milano

C’è un Italia del basket che giocherà per sempre. La storia di Sandro Gamba diventa un film. Non solo coach, ma anche padre di molte generazioni di giocatori.

“Un coach come padre” è il titolo del docu-film che celebra Sandro Gamba e la sua lunga carriera, scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory (nella foto in basso a destra durante le riprese), in collaborazione con la FIP. Sarà presentato in occasione dell’EuroBasket di settembre. Un lavoro accurato ed emozionale che coinvolge e, in un certo senso, rimette idealmente in campo gli Hall of famer italiani: ovviamente lo stesso Gamba, ma anche Cesare Rubini e Dino Meneghin.

“Un coach come padre”, che sarà presentato in anteprima il 4 settembre a Milano al cinema Anteo, è anche una lettera aperta ai giovani per presentare e consegnare loro il racconto della storia di Sandro Gamba. Una narrazione su novant’anni, che attraversa i diversi periodi storici della nostra società, tra guerra e ricordi, vittorie ed emozioni di una vita vissuta intensamente dove lo sport, il basket in particolare, ha un ruolo altamente educativo e formativo in un susseguirsi di immagini di successi indimenticabili.

Il trailer di “Un coach come padre” è disponibile in home page www.fip.it, oppure click qui