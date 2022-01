C’è un problema con la carta per fare i libri

Negli ultimi mesi la domanda di carta ed i suoi costi sono aumentati nel mondo, allungando quindi anche i tempi di rifornimento, con ripercussioni che potrebbero aversi nella produzione e vendita di libri.

Le tipografie aziendali, quelle che stampano i libri per le case editrici, stanno già chiedendo a queste ultime di pianificare in anticipo le date di uscita dei libri ed il numero delle copie da stampare, in modo da garantire una scorta di carta sufficiente. Per il momento pare che questo aumento non inciderà sui prezzi di vendita dei libri, che dovrebbero rimanere invariati, ma le cose potrebbero cambiare se non ci sarà un calo dei costi della carta nei prossimi mesi. La situazione è dovuta a varie cause, alcune legate alla pandemia, che ha prodotto carenze di molte materie prime e reso complicato il loro trasporto, altre dipendenti dal settore, con un aumento della domanda di carta per le confezioni, dato che è stato ridotto l’uso della plastica e crisi di alcune aziende italiane produttrici di carta; inoltre la cellulosa, materia prima per la produzione della carta, viene prodotta da un numero limitato di aziende. A ciò si deve pure aggiungere l’aumento dei prezzi del gas naturale usato per la produzione dell’energia in Italia. In questo scenario sono allora diventati più costosi i processi industriali per ottenere la carta dalla cellulosa e quindi i prezzi di alcuni tipi di carta, aumentati anche del doppio. Nel mondo dell’editoria le più preoccupate sono ovviamente le case editrici più piccole, che hanno un minore potere negoziale verso i produttori ed i fornitori di carta rispetto alle grandi case editrici. In questo contesto si pone anche l’aumento della vendita di libri di carta. Secondo i dati forniti dall’Aie, l’Associazione italiana editori al Salone del libro di Torino, infatti nei primi nove mesi del 2021 sono stati venduti 72 milioni di libri di carta, esclusi quelli scolastici, quindi 11 milioni in più rispetto agli stessi mesi del 2019 e 17 milioni in più rispetto al 2020.

Ciro Cardinale

CS