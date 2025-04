Ceccato al via del Regione Piemonte

Il colpo gobbo della sorte al Ciocco ha imposto al pilota di Bassano del Grappa di cambiare programma, rilanciando la caccia ai primi punti per l’Over 55.

Bassano del Grappa (VI) – Lo zero firmato senza colpe al Ciocco ha forzato Vittorio Ceccato a rivedere in corsa i programmi definiti al via della stagione, annullando così la partecipazione prefissata per il Paganella Rally ed iscrivendosi al Rally Regione Piemonte.

Il secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally, valevole anche come apertura della Coppa Rally ACI Sport di prima zona, porterà il pilota di Bassano del Grappa verso la ricerca di punti preziosi per iniziare la propria rincorsa al titolo tricolore Over 55.

“Nei nostri piani dovevamo saltare la trasferta di Alba” – racconta Ceccato – “ma la disavventura del Ciocco ci impone di essere in Piemonte. È vero che siamo al nostro primo anno nel CIAR ma non vogliamo essere spettatori su una poltrona privilegiata. Vogliamo cercare di fare del nostro meglio per puntare al titolo Over 55 ed essere al via del secondo appuntamento è fondamentale per non far scappare i nostri diretti rivali per la corsa al titolo.”

Confermato il pacchetto a disposizione del portacolori di New Turbomark Rally Team, sostenuto anche da Jteam, che tornerà a far coppia con l’ormai inseparabile Daniel Pozzi.

Sul fronte tecnico il vicentino sarà nuovamente supportato da P.A. Racing che gli metterà a disposizione una delle sue Skoda Fabia RS Rally2 per rilanciare le proprie ambizioni, contando anche sulla preziosa partnership ufficiale con Pirelli e con Atech Racing.

“L’inizio di stagione non ci ha permesso di macinare chilometri per conoscere la nuova vettura” – aggiunge Ceccato – “ma le sensazioni che abbiamo provato sono state molto positive. Siamo vogliosi di fare bene ed infatti, assieme a Daniel, abbiamo continuato a lavorare sul nostro metodo di stesura note, personalizzandolo ancora di più. Grazie a tutti i partners che ci hanno rinnovato la loro fiducia, dalle scuderie a quelli tecnici e commerciali. Siamo pronti a partire.”

Saranno tre le giornate di gara previste per la diciannovesima edizione del Regione Piemonte, ad iniziare dalla spettacolo “Super Prova Sparco” (2,60 km) di Venerdì 11 Aprile.

Il giorno seguente, Sabato 12 Aprile, la sfida entrerà nel vivo sui tratti cronometrati di “Loazzolo – Rocchea” (10,77 km), “Santo Stefano” (2,54 km) e di “Cossano – Mango” (14,90 km).

La fase centrale della giornata virerà verso “Diano d’Alba” (10,82 km), tornando poi su “Loazzolo – Rocchea” e su “Santo Stefano”, prima di concludere la tappa con un secondo giro su “Cossano – Mango”, “Diano d’Alba” e sulla spettacolo “Super Prova Sparco”.

Il tutto per tutto si giocherà Domenica 13 Aprile sui crono di “Santo Stefano” tre e sul loop su “San Grato” (13,50 km) che completerà i poco meno di centotredici chilometri di prove.

“Ci aspettiamo due giorni intensi nella terra delle nocciole” – conclude Ceccato – “dove ci presenteremo, come da tradizione, con una nuova livrea per catturare i tanti tifosi in campo.”

