Cedimento asfalto in via Sadat, AMG Energia al lavoro per mettere in sicurezza la rete di distribuzione gas

Gli operatori di AMG Energia hanno avviato un intervento per mettere in sicurezza la rete di distribuzione gas presente in via Sadat, dove ieri notte (1° maggio) si è verificato un ampio cedimento dell’asfalto.

Nel tratto di strada limitrofo all’incrocio con via Autonomia Siciliana e piazza Generale Cascino, che è chiuso al transito, è presente la rete gas di bassa e media pressione. Prima di qualsiasi attività tampone sul cedimento da parte del Comune, gli operatori di AMG Energia, con le imprese di supporto al settore manutenzione gas, hanno avviato la messa in sicurezza della rete di distribuzione metano per evitare eventuali danni alle tubazioni che potrebbero essere causati da ulteriori ampliamenti della voragine oltre che dalle vibrazioni. Per questa ragione, sino al termine dell’intervento, l’erogazione del gas potrebbe essere temporaneamente sospesa ad alcuni edifici. AMG Energia sta comunque approntando una modalità provvisoria e sostitutiva per assicurare la fornitura di metano.

