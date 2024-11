Celebrata a Castanea delle Furie la commemorazione dei caduti che hanno sacrificato la loro vita per l’Italia

La loro memoria sia di esempio per i giovani affinchè percorrono la strada dell’impegno per la difesa dei valori della costituzione ( ha dichiarato la Paratore)

Celebrata a Castanea delle Furie la cerimonia di commemorazione in onore dei caduti nelle guerre. L’ evento è stato promosso dall’ Associazione culturale peloritana presieduta dall’architetto Francesco Gerbasi figlio del compianto Cavaliere Domenico che negli anni ha portato avanti le iniziative in memoria dei caduti per la Patria ed in ricordo del Finanziere Giovanni Denaro Medaglia d’ Oro al Valor Militare nativo di Castanea di cui sono stati nel corso dell’ evento ricordati l’ eroismo ed il coraggio in quel 22 marzo 1943 e data lettura a cura del cav. Omri Silvana Paratore, della motivazione con cui il 15 giugno 1949 il Ministero della Difesa ne concesse la medaglia d’ Oro al valor militare alla memoria. A coordinare la manifestazione, come ogni anno, la Vicepresidente dell’ass. nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati A.N.I.O.M.R.I.D., Cav. Silvana Paratore che ha affermato come ricordare i caduti in guerra e nelle missioni internazionali è importante e necessario per mantenere viva la coscienza collettiva sulle radici e sull’identità nazionale. Ricordate anche le 19 vittime italiane che persero la vita nel tragico attentato di Nassiriya del 12 novembre di ventuno anni fa , impegnate con coraggio nella regione irachena per affermare gli strumenti di dialogo e di convivenza. La memoria dei caduti sia motivo di esortazione per i giovani affinchè si impegnino a percorrere la strada del rispetto delle regole e della difesa dei valori della Costituzione . Dopo i saluti di Franco Gerbasi che ha ringraziato i presenti e gli abitanti di Castanea per l’elevato senso di civico di appartenenza dimostrato con la partecipazione alla cerimonia , ha preso la parola il Sindaco di Messina Federico Basile che ha dichiarato come sia indispensabile custodire la memoria di chi si è sacrificato per la Patria. A seguire è intervenuto il Presidente della VI Municipalità Francesco Pagano che ha ringraziato l’ amministrazione comunale per la dotazione di corone d’ alloro per le cerimonie commemorative dei villaggi della Circoscrizione. Al monumento ai caduti sito in via Oreto, presenti; Franco, Irene Gerbasi e la moglie del Cav. Domenico Gerbasi, gli Assessori Massimo Finocchiaro ed Enzo Caruso, la consigliera comunale Margherita Milazzo, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Castanea Lgt Giovanni Di Stefano; il Comandante del Corpo di Polizia municipale di Messina Giovanni Giardina; il vicepresidente della sesta municipalità Giovanni Donato con i consiglieri Giovanni Battista Celi, Domenico Fornaro; il Maresciallo di III Classe Ada Zona dell’ Aeronautica Militare di Pisa 46. Brigata Aerea; il Graduato Aiutante Davide Previti della Brigata Meccanizzata Aosta; il Lgt carica speciale Massimo Morgillo Comandante del Nucleo Carabinieri Tribunale di Messina e l’ appuntato Vincenzo Vicino. Tra le associazioni combattentistiche e d’ arma presenti: l’ A.N.I.O.M.R.I.D. (Ass. Nazionale Insigniti dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati ), l’istituto del Nastro Azzurro federazione provinciale di Messina col suo Presidente Prof. Biagio Ricciardi che ha dato lettura del messaggio del Suo presidente nazionale redatto per il 4 novembre; l’ associazione Marinai d’ Italia sez. Di Messina col suo Presidente Franco Alessi; l’ associazione Nazionale Carabinieri d’ Italia sez. di Scaletta Zanclea col Presidente Maresciallo Antonino Clemente ed il coordinatore dell’ A.N.C. provinciale di Messina Maresciallo maggiore aiutante Marco Carrubba; la Croce Rossa Italiana sez. Messina con le sorelle Santina Pandolfino e Musico’ Carmela. Presenti anche l’ ass. Giovanni D’ Arco col presidente Tonino Spanò; l’ ass. Borgo S. Nicola di Massa col pres. Pirrone Angelo; la Pro loco Casale dei Peloritani rappresentata da Giovanni Quartarone e Violetta Attina’. La cerimonia si è aperta con l’ alzabandiera sulle note dell’ Inno di Mameli, la benedizione della corona d’ alloro a cura di Padre Vincenzo Majuri nel suo IV anniversario alla Parrocchia di Castanea e la deposizione della corona al monumento seguita dalla lettura dei nomi dei singoli caduti in guerra sulle note del silenzio di ordinanza eseguito dal trombettiere della Banda musicale della Brigata meccanizzata Aosta Sergente Roberto Vaccalluzzo. A concludere l’ evento la lettura della preghiera dei caduti a cura del cav. Omri Silvana Paratore, la celebrazione eucaristica alla Chiesa di SS.Rosario officiata da Padre Vincenzo Majuri e la visita al museo etnatropologico I Ferri du Misteri di Castanea.

