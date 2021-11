Celebrata al Duomo la “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Stamani, nella suggestiva cornice del Duomo di Catania, si è svolta la celebrazione Eucaristica in onore della VIRGO FIDELIS, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Il rito religioso è stato officiato dal Vicario Generale della Diocesi di Catania, Monsignor Salvatore GENCHI, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania, Col. Rino COPPOLA, di una rappresentanza di quelli in servizio ed in congedo, delle vittime del dovere in vita e dei familiari di quelli caduti, nonché delle vedove ed orfani assistiti dall’ONAOMAC e di appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Al termine della celebrazione il Col. COPPOLA, dopo aver ringraziato i presenti e in particolare i familiari dei militari caduti, ha ricordato il significato delle tre odierne ricorrenze (la celebrazione della Virgo Fidelis, il sacrificio dei Carabinieri nella storica battaglia di Culqualber combattuta nel 1941 in Africa Orientale e la “Giornata dell’Orfano”), rinnovando l’impegno dell’Arma nella tutela e salvaguardia dei cittadini sotto la protezione dell’amata Patrona e sull’esempio dei Carabinieri che hanno testimoniato sino alla morte la fedeltà al giuramento prestato.

La celebrazione della VIRGO FIDELIS risale al 1949, quando Papa Pio XII° proclamò ufficialmente MARIA VIRGO FIDELIS Patrona dei Carabinieri, fissandone la ricorrenza al 21 novembre (data in cui la Cristianità celebra la festa liturgica della Presentazione di Maria Vergine al Tempio), anche per ricordare l’anniversario della “Battaglia di CULQUALBER”, ovvero uno dei fatti d’armi più cruenti in terra d’Africa durante il secondo conflitto mondiale, in cui un intero Battaglione di Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di CULQUALBER.

Per quella battaglia, alla gloriosa bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu conferita, alla memoria, la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, dopo quella ottenuta in occasione della partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Dal 1996, l’Arma dei Carabinieri, oltre a celebrare la VIRGO FIDELIS, commemora la “Giornata dell’Orfano” degnamente espressa dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri che offre sostegno economico e morale ai figli dei caduti.