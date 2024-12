“Celebration 25th”: Concerto di Natale dell’Accademia di Musica Moderna

Venerdì 20 dicembre, alle ore 21:00, presso il “Teatro Don Orione” di Palermo, sito in via Don Orione 5, si terrà un evento speciale:

“Celebration 25th”, il più grande e imponente concerto organizzato dall’ “Accademia di Musica Moderna” (AMM) che celebra il suo 25° anniversario. L’evento sarà presentato dall’attore e doppiatore Filippo Glorioso, figura di spicco nel panorama artistico italiano.

Un evento per formare giovani talenti:

Il concerto natalizio, realizzato dagli allievi dell’Accademia di Musica Moderna, è molto più di un’esibizione: è un’opportunità per i giovani musicisti di confrontarsi con il pubblico, superando l’ambiente virtuale e individuale in cui spesso si trovano a fare musica.

«Troppo spesso i ragazzi si limitano a utilizzare strumenti digitali nelle loro stanze, ascoltando generi come la “trap”, che non sempre rappresentano una forma musicale completa», spiega il Maestro Ignazio Di Fresco, fondatore e direttore dell’AMM. Attraverso il contatto diretto con il pubblico, i giovani possono acquisire sicurezza, gestire le proprie emozioni e ampliare i loro orizzonti musicali scoprendo artisti leggendari come Bon Jovi, Santana, Cristina Auguilera ecc… Non si può costruire il futuro senza conoscere il passato».

Un’Accademia di eccellenza:

L’Accademia di Musica Moderna, fondata da Ignazio Di Fresco, è una delle prime e più apprezzate scuole di musica in Italia. Con 25 anni di esperienza, promuove la musica moderna in tutte le sue sfumature attraverso programmi didattici aggiornati, seminari con artisti internazionali e stage estivi. Molti ex allievi sono oggi musicisti e insegnanti di successo.

«Il nostro obiettivo è offrire un interscambio continuo di conoscenze e una formazione di eccellenza, grazie a uno staff sempre disponibile», afferma Di Fresco.

Un ospite d’eccezione: Filippo Glorioso

A condurre la serata sarà Filippo Glorioso, noto attore e doppiatore italiano con una carriera artistica che spazia tra teatro, cinema, televisione e documentari. Ha debuttato nel mondo della recitazione grazie al suo talento naturale e a una voce espressiva, apprezzata nel campo del doppiaggio e della radio. È particolarmente noto per il documentario “I Siciliani” (2016), diretto da Francesco Lama, in cui interpreta un candidato politico. Questo lavoro ha avuto una proiezione internazionale, compreso un evento al BAFTA di Londra. Glorioso è anche direttore artistico e presidente di una onlus: “Music in the World” . La carriera teatrale di Glorioso è un elemento centrale della sua attività artistica, da lui descritta come una forma di espressione capace di creare un legame unico con il pubblico. Attualmente è impegnato in produzioni teatrali come Il “trenino di latta”, in cui interpreta ruoli complessi e drammatici. “Sono onorato di essere stato coinvolto in questo progetto,” ha dichiarato Glorioso. «Presentare giovani talenti mi riporta alla mia giovinezza, quando, nell’Istituto Don Bosco di Palermo, affrontavo per la prima volta il pubblico. Ritengo fondamentale offrire ai giovani musicisti la possibilità di superare le proprie paure e vincere le loro sfide sul palco, sviluppando una consapevolezza che li aiuterà anche nella vita».

Un concerto che celebra il talento e la passione:

“Celebration 25th” rappresenta un momento di festa e riflessione, un’occasione per apprezzare la dedizione di una scuola che da 25 anni è un punto di riferimento per la musica moderna. La serata offrirà emozioni uniche, grazie all’energia dei giovani musicisti e all’entusiasmo del pubblico.

Nella foto Filippo Glorioso

Com. Stam. . foto