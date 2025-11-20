Celebrazione della Patrona dell’Arma dei Carabinieri, la “Virgo Fidelis”, dell’84° anniversario della battaglia di Culqualber” e della “giornata dell’orfano”

Domani, venerdì 21 novembre alle ore 16:30, nella Chiesa Parrocchiale di “San Pio X” del quartiere “Nesima” di Catania, si svolgerà la celebrazione Eucaristica in onore della “VIRGO FIDELIS”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Il rito religioso sarà officiato dall’Arcivescovo Metropolita di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna, alla presenza delle Autorità civili e militari, dei Carabinieri in servizio e in congedo della provincia etnea, delle vittime del dovere in vita e dei familiari di quelli caduti, nonché delle vedove e degli orfani assistiti dall’ONAOMAC (Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri) e degli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.