Censimento dei veicoli giacenti presso le depositerie

La Prefettura di Trapani prosegue gli adempimenti relativi al censimento semestrale dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate, ai sensi dell’art. 215-bis del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992.

In data 13.11.2025 sul sito internet della Prefettura d Trapani www.prefettura.it/trapani è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al censimento dei veicoli oggetto di provvedimento di sequestro o fermo amministrativo, dissequestro, nonché di confisca non ancora definitiva, giacenti da oltre sei mesi alla data del 31.12.2024, presso le seguenti depositerie autorizzate:

Adragna Baldassare Soccorso ACI con sede legale a Trapani in via Antonino Fogazzaro n. 1;

con sede legale a Trapani in via Antonino Fogazzaro n. 1; Avaro Pio & Figlie s.r.l. con sede a Trapani in via Alfonso La Commare n. 7;

con sede a Trapani in via Alfonso La Commare n. 7; Giovanni e Francesco Messina s.n.c. con sede a Castelvetrano (TP) in via Delle Mimose n. 3;

con sede a Castelvetrano (TP) in via Delle Mimose n. 3; Officina Meccanica Riparazioni Auto – F.lli Bonafede s.n.c. di Bonafede Angelo & Antonino con sede a Mazara del Vallo in via Scarlatti s.n.c.

Gli interessati potranno consultare gli elenchi in cui sono indicati i dati identificativi dei veicoli nonché ogni altra utile informazione.

I proprietari e gli altri soggetti abilitati hanno facoltà di assumere la custodia dei mezzi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, corrispondendo contestualmente alla depositeria le somme dovute quale corrispettivo dei compensi maturati.

L’istanza di affidamento in custodia dovrà pervenire, entro il predetto termine perentorio, alla Prefettura di Trapani, anche tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo.preftp@pec.interno.it .

Decorso il predetto termine, in assenza di istanza di affidamento in custodia, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro saranno ritenuti abbandonati e quelli oggetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi saranno ritenuti definitivamente confiscati, con conseguente alienazione o rottamazione in conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 215-bis del Codice della Strada.