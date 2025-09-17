Censimento permanente della popolazione 2025 La Prefettura di Trapani ospita un evento di formazione dell’ISTAT

Nella mattinata odierna, presso il salone di rappresentanza della Prefettura – UTG di Trapani, si è svolto un evento di formazione tenuto dall’ISTAT – Ufficio Regionale di Censimento – Sicilia, tenuto dalla responsabile dell’Ufficio Regionale di Censimento, dott.ssa Elisabetta Lipocelli e dal Responsabile Istat Territoriale Dott. Gioacchino de Candia.

L’iniziativa, rivolta a tutti gli operatori degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) dei Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco e Trapani, si inserisce nel quadro delle attività di rilevazione del “Censimento della Popolazione” per l’anno 2025, anche alla luce delle importanti innovazioni normative introdotte.

La dott.ssa Elisabetta Lipocelli, nel ringraziare il Prefetto e il personale della prefettura per aver promosso l’evento e per la proficua collaborazione dimostrata, ha evidenziato l’importanza del Censimento che, “grazie all’integrazione dei dati raccolti attraverso le rilevazioni campionarie, con quelli provenienti dalle fonti amministrative, è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione” e conoscitive del territorio.

Il Vice Prefetto Vicario, all’apertura dei lavori, ha confermato la cooperazione tra i componenti della rete territoriale di censimento e assicurato l’impegno dell’Ufficio territoriale del Governo di Trapani a promuovere azioni mirate alla diffusione della “cultura statistica”, in grado di divulgare tra la cittadinanza senso di fiducia e dovere di partecipazione alle rilevazioni campionarie.