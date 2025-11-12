Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2025

Com’è noto dal 6 ottobre al 23 dicembre, l’ISTAT ha avviato il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, coinvolgendo 2.533 comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi, rappresentando un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività, un bene pubblico utile a tutti per valutare, programmare e decidere.

Con riferimento alla rilevazione da Lista, ovvero la rilevazione che si riferisce alla partecipazione al Censimento da parte di un campione di famiglie selezionate e avvisate dall’ISTAT tramite specifica comunicazione, si fa presente che a partire dal 6 novembre le famiglie che non hanno risposto alla rilevazione potranno essere contattate dai rilevatori direttamente sul campo.

Si richiama l’attenzione dei cittadini sul carattere obbligatorio della partecipazione al Censimento e sulle sanzioni previste per la violazione di tale obbligo ai sensi del D.Lgs. 322/89 e del DPR 25/11/2020 che approva il Programma Statistico Nazionale (PSN).

Tutte le risposte alle domande del questionario devono fare comunque riferimento alla data del 5 ottobre 2025.

I soggetti coinvolti, per qualsiasi tipo di informazione al riguardo, potranno contattare il Numero Unico lstat 1510 (gratuito) o accedere al sito Istat.it – Censimento permanente popolazione e abitazioni.