Censimento permanente della popolazione  Ultimi giorni per la compilazione on line del questionario

Il 70% delle famiglie palermitane coinvolte nel Censimento permanente della popolazione ha già provveduto a compilare il questionario, in autonomia o con il supporto dei rilevatori comunali e degli operatori di back office.

La data ultima per partecipare al Censimento è il 23 dicembre, ma per la compilazione on line del questionario le 1.800 famiglie che rimangono da censire hanno tempo fino a lunedì 9 dicembre, collegandosi all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario.

Dopo tale data sarà ancora possibile compilare il questionario attraverso una delle seguenti modalità, fra cui scegliere quella più gradita:

• attendere la visita a domicilio di uno dei 65 rilevatori incaricati dal Comune, riconoscibili dal cartellino identificativo, che rivolgeranno le domande del questionario con l’ausilio di un tablet (inviando una mail o telefonando all’Ufficio Comunale di Censimento è possibile avere conferma dell’identità del rilevatore incaricato);

• contattare telefonicamente uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR) del Comune (indicati di seguito), e farsi intervistare per telefono;

• recarsi presso uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR) del Comune (indicati di seguito), e farsi intervistare da un operatore del Comune;

PARTECIPARE AL CENSIMENTO È UN OBBLIGO DI LEGGE E LA VIOLAZIONE

DELL’OBBLIGO DI RISPOSTA PREVEDE UNA SANZIONE

Il Censimento permanente, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale. L’obbligo di risposta è sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 11 luglio 2023. La violazione di tale obbligo, con riferimento alla rilevazione da Lista, sarà sanzionata ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 11 luglio 2023.

Tutte le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico e potranno essere diffuse soltanto in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che le forniscono o ai quali si riferiscono.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in conformità alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – come modificato e integrato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

L’ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO È COMPLETAMENTE GRATUITA.

COMUNE DI PALERMO – I CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE Centro comunale di rilevazione Indirizzo Orari di ricevimento E-mail Telefono CCR UCC Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 da lun a gio dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. ven dalle 09,00 alle 13,00 statistica@comune.palermo.it 091.7408523 091.7405697 091.7405645 091.7405627 CCR Anagrafe Viale Lazio, 119/A da lun a ven dalle 09,00 alle 12,00. mer dalle 15,00 alle 17,00 091.7405237

Per maggiori informazioni:

Istat

Numero verde Istat: 800 188 802 attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato

e domenica, dalle ore 9 alle ore 21 (esclusi il 1° novembre e l’8 dicembre 2024) E-mail: censimento.lista@istat.it – censimento.areale@istat.it

Comune di Palermo – Ufficio Comunale di Censimento: https://www.comune.palermo.it/censimento–permanente–popolazione–e–abitazioni.php

E-mail: statistica@comune.palermo.it

Telefono: 091.7408523 – 091.7405645 – 091.7405627 – 091.7405697

