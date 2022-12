Centenario FISR

Un secolo di sport a rotelle. La FISR chiude il Centenario al Salone d’Onore del CONI

Presentato il volume celebrativo e il francobollo che raccontano la storia della Federazione e del nostro Paese

Aracu: “Non poteva esserci modo migliore per chiudere l’anno. Siamo orgogliosi dei nostri successi e partiamo con la sfida dei World Skate Games Italia 2024”

Una stagione intensa, ricca di eventi sportivi, iniziative e di grandi traguardi raggiunti, quella che ha caratterizzato l’anno in cui la FISR spegne le 100 candeline. Un anno che la stessa Federazione Italiana Sport Rotellistici ha scelto di chiudere proprio dove, lo scorso marzo, aveva aperto il suo 2022. È stato infatti lo storico e suggestivo Salone d’Onore del CONI di Roma ad ospitare, oggi, la conferenza stampa di chiusura del Centenario federale. Presenti nel parterre della manifestazione dirigenti e figure rappresentative dello sport e delle istituzioni ed alcuni tra i più grandi campioni rotellistici del momento. Ale Mazzara, per lo Skateboarding, protagonista ai Giochi di Tokyo 2020 ed il trio che conta ben 49 titoli mondiali, composto da Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni (che ha ufficializzato il suo ritiro), per il pattinaggio Artistico, e dalla plurimedagliata olimpica Francesca Lollobrigida, per il pattinaggio Corsa. I nostri atleti hanno fatto da testimonial alla straordinaria stagione agonistica che ha visto la Federazione Italiana Sport Rotellistici primeggiare in ambito europeo e internazionale, come ai recenti World Skate Games Argentina 2022, dove abbiamo portato a casa lo storico bottino di 16 titoli iridati e 62 medaglie complessive.

Il Presidente FISR, Sabatino Aracu ha aperto l’incontro, moderato dal giornalista Luca Ginetto, responsabile Tgr RAI Umbria. A seguire gli interventi di Giovanni Malagò, Presidente CONI e di Vito Cozzoli, Presidente Sport e Salute Spa. “Non poteva esserci modo migliore per chiudere l’anno del nostro Centenario – ha detto Sabatino Aracu – soprattutto perché questo incontro avviene in luogo iconico per la FISR, dove abbiamo celebrato tantissime vittorie. I recenti successi ottenuti dai nostri atleti ai World Skate Games di Buenos Aires ci rendono orgogliosi, perchè arrivati da atleti giovanissimi. Ed è proprio questa la caratteristica principale delle nostre discipline. Siamo ormai accreditati in tutto il mondo come sport giovane e praticato dai ragazzi, campioni del momento e del futuro. Nell’imminente futuro – ha sottolineato Aracu – avremo l’onore di organizzare i World Skate Games 2024 proprio in Italia. Un impegno che ci emoziona e ci spinge a dare il massimo. Vogliamo fare un grandissimmo regalo al nostro Paese e festeggiare anche un altro compleanno, proprio nel 2024, i cento anni della federazione mondiale World Skate”.

Tanti i temi affrontati nel corso dell’evento: la presentazione del libro e del francobollo, commemorativi dei 100 anni Fisr, la premiazione dei vincitori dei concorsi “10×100” e “Tesi di Laurea”, la nuova app “MyFisr” e i progetti promozionali che vedranno la Federazione impegnata nell’organizzazione di tante iniziative, grazie ai contributi e alle risorse messe a disposizione da Sport e Salute Spa.

La presentazione del volume celebrativo “100 Anni di Rotelle” è stato uno dei punti centrali della conferenza. Il libro racconta, attraverso un lavoro di raccolta e di documentazione, gli eventi sportivi, le competizioni, le vicende personali. Un secolo in cui le rotelle hanno accompagnato la storia del nostro Paese. Per questa complessa realizzazione la Fisr si è affidata al coordinamento editoriale di Luca Ginetto, atleta, allenatore, giornalista e già capo ufficio stampa federale. L’opera si avvale della straordinaria competenza di diverse figure che hanno dato il loro contributo nelle varie discipline, tra le quali: Marika Kullmann (vicepresidente federale) ed Elvia e Mario Vitta, per il pattinaggio artistico, Claudio Giorgi, per il pattinaggio corsa, Paolo Virdi, per l’hockey su pista, Stefano Angonese e Giorgio Prando, per l’hockey inline. Molti appassionati hanno fornito testimonianze e soprattutto materiale fotografico, utile per ricostruire la storia del bellissimo mondo degli sport a rotelle.

A fare gli onori di casa, Giovanni Malagò, che ha sottolineato come la FISR sia stata la federazione che ha fatto più progessi tra tutte quelle mondiali. “Un lavoro di cambiamento in positivo – ha detto il presidente del CONI – avviato non tantissimi anni fa, ma con un obiettivo preciso, già dalla scelta fatta da Sabatino Aracu nel cambiare il nome da FIHP in Federazione Italiana Sport Rotellistici. Un concetto che parte dal nome. Una grande famiglia protagonista di grandi eventi che hanno un ritorno in termini di appeal mediatico non indifferente, attirando i maggiori broadcaster e i più giovani”.

L’incontro odierno ha ribadito come la FISR ha da sempre a cuore lo sviluppo e il potenziamento dello sport in generale e delle discipline a rotelle, soprattutto per quanto concerne il mondo dei più giovani. La grande stagione promozionale 2023 sarà incentrata su sei progetti, finanziati e supportati da Sport e Salute Spa, con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservati all’attività sportiva di base. Diverse le proposte, rivolte ai bambini e agli adolescenti, agli over 65 e ai ceti fragili, per rendere lo sport accessibile a tutti. Saranno complessivamente oltre 1.400.000 euro gli investimenti che Sport e Salute ha messo a disposizione della Federazione Italiana Sport Rotellistici per le sei iniziative che sono partite nel corso dell’autunno e caratterizzeranno tutta la prossima stagione 2023. Nello specifico: Rotelle di Classe, indirizzata alle ultime 3 classi della scuola primaria; Sono Junior ma non mollo, riservata alle categorie Junior federali, con un focus particolare sul fenomeno dell’abbandono precoce (drop out); Talento 2025, alla ricerca di futuri hockeysti; Girls Skate Club, con l’obiettivo di favorire e migliorare la pratica sportiva dello skateboarding nelle donne dai 5 anni in su; Health Labs, dedicato all’inclusione sportiva e sociale delle persone over 59; Young Skaters 2023, per incentivare l’attività sportiva dei ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni con disagi economici e sociali.

Oggi è una giornata storica e un traguardo eccezionale per FISR – ha detto Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute – il carattere young degli sport rotellistici rappresenta una spinta per il presente e per il futuro, confermata dallo skateboarding che oramai è in pianta stabile nel programma olimpico. Sport e Salute e FISR hanno valori comuni e stessi obiettivi. Avvicinarsi ai giovani, fornire una corretto approccio alla pratica sportiva e insegnare il giusto atteggiamento anche in ambito sociale. Con il presidente Aracu – ha ricordato Cozzoli – abbiamo siglato un accordo lungo, con tanti appuntamenti futuri e avvenimenti di portata internazionale già realizzati, come il Mondiale 2021 di skateboarding di Roma e le tappe romane di qualificazione olimpica che andranno in scena fino al 2025. Gli sport rotellistici sono un elisir di lunga vita”.

Il Concorso “10×100 una storia da raccontare” ha assegnato 10 premi di valore economico alle società sportive che hanno proposto i migliori video. Un riconoscimento a chi ha saputo negli anni valorizzare la storia federale e dare un contributo alla crescita delle discipline rotellistiche. Ai primi tre posti si sono classificate rispettivamente: ASD Rolling Pattinatori Domenico Bosica (TE), ASD Polisportiva Pontevecchio (BO), Polisportiva Spinea Pattinaggio (VE). L’altro concorso, riservato a laureati in Università italiane con tesi inerenti gli sport a rotelle, ha visto assegnare i tre premi di 2000 euro ciascuno come borsa di studio a Ylenia Ceccolini, Eleonora Zaccaria, Alessia Guizzardi. Nel corso della conferenza presentati anche il francobollo dedicato alla Federazione Italiana Sport Rotellistici e l’App MyFisr per smartphone e tablet. Il francobollo appartiene alla serie tematica lo Sported è statoemesso il 5 dicembre 2022 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul bozzetto di Gaetano Ieluzzo. MyFisr rappresenta un utile strumento per gli amanti degli sport rotellistici, ma soprattutto per tutti i tesserati per essere sempre informati su quello che accade nel mondo federale.

Si preannuncia un 2023 all’insegna delle rotelle, ricco di iniziative e contraddistinto dallo spirito delle discipline FISR, urban, young e sostenibili, perché praticabili nei più disparati contesti, come quelli delle bellissime piazze e centri urbani delle città. Preludio al 2024, quando il Bel Paese sarà teatro del più grande evento rotellistico mondiale, i Wolrd Skate Games Italia.

Com. Stam. + foto