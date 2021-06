Da venerdì 25 giugno sarà in rotazione radiofonica “Cento all’ora”, il nuovo singolo di Grigio Crema, già sulle piattaforme digitali dal 18 giugno.

Cento allʼora è il secondo estratto che anticipa il nuovo album di Grigio Crema Ad un passo dalla Luce. Il brano è un featuring con Bino dei Fin Flouss. Cento all’ora ha unʼatmosfera calda e chill. Il singolo narra di una storia dʼamore che viaggia a 100km/h attraverso i ricordi passati. La produzione del brano è stata affidata ai Brixton Bass Mafia, celebre duo di producer multiplatinum.



Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «Abbiamo costruito un viaggio intorno al TAO, partendo dallo Yin e lo Yang e i quattro elementi naturali, rispettivamente: fuoco, acqua, aria e terra. Se il primo singolo “Segreti” rappresentava il nero del Tao, “Cento allʼora” è il fuoco! Così via ogni singolo di questo progetto sarà corrisposto ad un elemento naturale, fino ad arrivare al bianco del Tao, che rappresenta la luce, quindi una via di fuga verso la pace interiore!».



Il videoclip ufficiale del brano è curato da Maicol Malizia e Vivo Rec Film. La scelta è ricaduta sui visual video, video loop con delle immagini inerenti alle canzoni che si ripetono per lʼintera sequenza del brano. Il visual vede l’alternarsi delle figure del rapper e della protagonista femminile, immersi in una luce dai toni caldi e accesi che ben trasmette l’atmosfera rilassata e confortante del brano, e che richiama l’elemento naturale del fuoco.





Biografia



Grigio Crema nasce nel 1988. Il suo gioco preferito era “rubare” le musicassette e i dischi ai genitori per ascoltarli di nascosto. All’età di 10 anni viene folgorato dalla musica rap grazie al disco “Sotto Effetto Stono” dei Sottotono e da quel momento non riesce più a fare a meno della musica hiphop. Verso i 12 anni, interessato al lato della produzione musicale convince suo padre a comprargli dei campionatori e un giradischi, cominciando a produrre le prime basi strumentali. In seguito inizia anche ad approcciare con la disciplina del freestyle e i primi testi scritti. Nel corso degli anni Grigio è stato membro di numerose crew e gruppi

della scena rap underground italiana con altro pseudonimo. Nel 2018 compare nel disco di Lord Madness dal titolo “3 mg”, cantando il ritornello del brano “Lacrime di Vetro”: sarà il brano più ascoltato del disco stesso sulla piattaforma Spotify. Ispirato dalla poesia urbana e dalla strada, nel 2019 avvia una collaborazione con l’etichetta LaPOP e nel 2020 esce il suo primo album dal titolo “È quasi Luce”: il disco unisce atmosfere trap, soul e R&B, mescolate tra loro in un intreccio di sentimenti e di emozioni vissute in prima persona, al margine tra il chiaro e scuro della

vita. Parallelamente al lavoro di tecnico del suono nel suo studio a Bologna, Grigio Crema sta attualmente lavorando alla realizzazione del secondo album “Ad un passo dalla luce”. In questo processo di maturazione musicale e scoperta di sé, l’artista scegli di abbandonare il passamontagna che teneva nascosta la sua identità. “Cento all’ora” è il secondo singolo estratto dall’album in arrivo dopo “Segreti”, uscito a maggio 2021.

videoclip ufficiale: