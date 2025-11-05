Centri per l’Impiego, Figuccia: “Prorogare la graduatoria degli idonei dell’ultimo concorso Utilizzare questo personale anche in altri enti pubblici”

Palermo – “Per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione siciliana, chiediamo al dipartimento regionale della Funzione pubblica di prorogare la graduatoria, che scade a dicembre, degli idonei al concorso del 2021”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, dopo avere incontrato i rappresentanti di questo personale.

“Il concorso prevedeva il reclutamento di 487 persone a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C – spiega Figuccia -. Chiediamo di prorogare la graduatoria degli idonei, oltre la scadenza prevista per dicembre. Ho avviato, per questo, un percorso di interlocuzione con la dirigente della Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo, che si è mostrata favorevole alla cessione della graduatoria ad altri enti che hanno bisogno di queste figure. Ho ribadito la mia vicinanza alle istanze dei candidati, il cui auspicio è che lo scorrimento di questa lista possa avvenire anche tramite la stipula di accordi tra la Regione e i ministeri – conclude Figuccia -. Le direttive del dipartimento Funzione pubblica hanno previsto la classificazione del personale non dirigenziale all’interno delle macro aree, collocando queste figure nella famiglia degli istruttori e replicando protocolli già adottati in altre Regioni”.

