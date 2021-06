Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato per la conservazione dei patrimoni archivistici Sede del CID Centro di Informazione e Documentazione Arti Visive con i suoi 66.000 volumi e un’emeroteca con oltre 300 riviste, in occasione di Archivissima 2021,

il museo annuncia l’acquisizione dell’imponente archivio-biblioteca di Lara-Vinca Masini Nel 2022 grazie a una ristrutturazione dei suoi spazi il museo riaprirà 700 mq di sale di lettura e consultazione per studenti e studiosi consolidando il suo ruolo nel network internazionale di istituzioni culturali fondate sulla ricerca

Prato, 4 giugno 2021. In occasione di Archivissima 2021 il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato annuncia il trasferimento nei suoi spazi dell’imponente archivio-biblioteca di Lara-Vinca Masini, nota storica d’arte e critica militante fiorentina scomparsa il 9 gennaio scorso a Firenze.

Con questo trasferimento il museo pratese incrementa notevolmente il proprio patrimonio documentale e amplia la sua vocazione scientifica e la sua natura d’istituzione per lo studio, la ricerca e la produzione culturale.

Questa importante acquisizione si inserisce in un contesto di grande attenzione e valorizzazione del patrimonio archivistico, parte fondamentale del programma della Direttrice Cristiana Perrella, come dimostrano iniziative di successo come il webinar pubblico dal titolo ARCHIVI E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA. Pratiche e progetti a confronto tra musei e istituzioni in Italia promosso lo scorso 28 aprile dall’istituzione insieme all’Università degli Studi di Firenze e che ha visto la partecipazione di tutte le più importanti istituzioni italiane attive nel campo della conservazione e dello studio dei materiali di documentazione sull’arte contemporanea. Gli archivi e i materiali da loro conservati, collocabili fra lo statuto del documento e quello dell’opera d’arte, saranno inoltre i protagonisti della mostra Musei di carta, curata da Stefano Pezzato e Andrea Viliani, Curatore e Responsabile del CRRI (Centro di Ricerca Castello di Rivoli) che il Centro Pecci inaugurerà il prossimo autunno.

Un contributo fondamentale all’acquisizione dell’archivio-biblioteca di Lara-Vinca Masini è stato offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, alla cui collaborazione con la studiosa, sostenuta negli ultimi dieci anni attraverso un vitalizio, si deve la conservazione e sistemazione della sua cospicua raccolta di materiali di studio in vista della destinazione finale al Centro Pecci, secondo quanto da lei stabilito nel 2010 con un atto di donazione.

Questo prevedeva infatti che l’archivio rimanesse in suo possesso vita natural durante e che venisse da lei inventariato e ordinato. “Ho scelto il Pecci – dichiarò la Masini al momento della donazione – perché credo che sia, sia stato e sarà l’unico centro regionale toscano per l’arte contemporanea. Il CID del museo è una realtà importantissima e desidero che dopo la mia morte i miei libri vi trovino casa”.

Nato nel 1984 in seno al Comune di Prato e successivamente confluito nel Centro Pecci, il CID/Arti Visive è una risorsa unica e preziosa in Toscana, che conta circa 66.000 volumi e un’emeroteca con oltre 300 riviste, grazie ai Fondi acquisiti nel corso degli anni (da quello di Ferruccio Marchi, editore del Centro Di a quello di Francesco Vincitorio, direttore della rivista NAC, dall’archivio dell’artista Mario Mariotti fino a quello dell’architetto Leonardo Savioli e di sua moglie Flora Wiechmann, per citarne alcuni).

L’arrivo dell’archivio Masini sarà occasione per una ristrutturazione dei suoi spazi, con 700 mq di sale di lettura e consultazione che verranno riaperte al pubblico di studenti e studiosi italiani e internazionali nel prossimo anno, con la finalità di rendere sempre più accessibili i materiali raccolti e conservati, facendone materia viva, origine di nuove idee e nuovo pensiero sull’arte, e di consolidare il ruolo del Centro Pecci all’interno di un network di istituzioni culturali fondate sulla ricerca, secondo le linee programmatiche della direttrice Cristiana Perrella.

In attesa di essere collocato all’interno dello spazio rinnovato del CID/Arti Visive, l’archivio-biblioteca di Lara-Vinca Masini, è attualmente conservato nel nuovo piano seminterrato del museo, dove 800 mq sono riservati proprio ai depositi e agli archivi. La sua sistemazione definitiva e il suo riordino saranno coordinati dal responsabile di collezioni e archivi del Centro Pecci, Stefano Pezzato, che ha seguito il processo di acquisizione sin dall’atto della donazione.

I materiali del lascito Masini seguono l’ordine concepito dalla studiosa fiorentina e sono articolati in sezioni tematiche, movimenti artistici, critica e pubblicistica d’arte e d’architettura.

Sono incluse le mostre d’arte con pubblicazioni e documenti di oltre 8000 artisti e più di 2000 titoli di collettive e le grandi rassegne; architettura e arti applicate, con materiali di oltre 700 architetti, materiali e titoli di design; movimenti artistici con titoli di Art Nouveau, Futurismo, Arte Programmata, Poesia Visiva e Concreta; centinaia di pubblicazioni di storia e critica dell’arte, arte e politica; riviste d’arte con circa 1200 numeri periodici; volumi, manifesti e documenti a corredo di mostre e pubblicazioni della stessa Masini; un migliaio di grafiche, 300 manifesti, 180 piccole opere e oggetti d’autore.

Un patrimonio artistico e culturale di grande interesse che non solo sarà messo a disposizione degli studiosi ma, attraverso particolari iniziative, sarà fatto conoscere anche a un pubblico sempre più vasto, sia per approfondire e valorizzare ulteriormente questa importante figura all’interno del panorama dell’arte contemporanea nazionale sia per generare un nuovo pensiero sul presente ed il futuro raccontando l’affascinante percorso di studio di Lara-Vinca Masini.

Com. Stam.