Verso le ore 22.00 di ieri 28 giugno 21, nel corso di un servizio del controllo del territorio predisposto nel centro storico di Agrigento i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Agrigento hanno proceduto all’arresto di un cittadino gambiano di 22 anni domiciliato presso la Comunità di Via Venezuela.

Il giovane si aggirava con fare sospetto tra i vicoli di via Pirandello ed è stato subito notato dai Carabinieri, che lo hanno riconosciuto nell’uomo che lo scorso mese di maggio si è scagliato contro una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Nella circostanza il giovane riuscì a divincolarsi dandosi alla fuga dopo aver aggredito i militari, provocando loro lesioni guaribili in 10 giorni. Anche questa volta il ragazzo ha cercato di sottrarsi ai controlli tentando di fuggire e aggredendo i militari che in questa occasione sono ò riusciti ad immobilizzarlo. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire 3 gr. di hashish, suddivisi in 4 dosi pronte per essere spacciate, oltre alla somma in contanti di 70 euro. Il giovane risultava già destinatario della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento del divieto di dimora nella provincia di Agrigento. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento l’arrestato è stato condotto in camera di sicurezza in attesa di essere accompagnato presso le Aule del Tribunale per l’Udienza di convalida. Dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente