Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Cercando me”, il nuovo singolo di Masa Squiat.

Prendendo come spunto di riflessione il ritornello del pezzo, Cercando me parla dei momenti di solitudine e di apatia dell’artista scaturiti dopo la fine di una relazione con una donna, nel corso della canzone vengono affrontati svariati temi come la paura della morte, la sensibilità, vista con ripudio, e la sottile citazione al “Sole” di Neffa, ai raggi che scaldavano un guaglione.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Il brano è stato scritto nel novembre del 2019, ero appena uscito da una storia con una ragazza a cui tenevo molto, il singolo tratta varie tematiche che si snodano lungo le strofe, ci sono accenni alla solitudine, ai momenti di apatia, all’essere sensibili e in contrasto col mondo che c’è fuori, e tante altre riflessioni. Il motivo principale per cui ho scelto questo pezzo come singolo è perché ha un ritornello che mi rievoca molte sensazioni, consiglio di ascoltare il brano in modalità notturna, nella speranza vi lasci un qualcosa».





Biografia



Michele Di Biccari, ‘95, in arte Masa Squiat, è uno dei rapper emergenti più promettenti del panorama Torinese. Nel 2016 a 19 anni pubblica il suo primo lavoro, un EP di 5 tracce, “Tra sogno e realtà” con il rapper e beatmaker Deal The Beatkrusher, dalla crew Torinese “Hardworkers”.

Tra i suoi singoli: Tutto Gira in collaborazione con Boro Boro. Nel 2017 con Telepass inizia a collaborare con il producer Afterouge, dando vita a “Progetto Trank”, sperimentando vari sound, tra il Pop e il Funk. Nel 2019 il nuovo percorso “Hip-Pop” dai live con la band alle strofe rappate.

Vanta live opening a numerosi artisti come: Inoki, Achille Lauro, Fred De Palma, Tedua, Tredici Pietro… e molti altri.

A Maggio 2020 esce “Chi L’avrebbe Detto” in collaborazione con Afterouge e il produttore discografico Michele Canova.

Attualmente lavora con il suo team alla realizzazione del suo primo progetto ufficiale.

