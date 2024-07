Cerimonia di apertura dei Trentino 2024 Youth Sailing World Championships

Mondiali della Vela Giovanile sul Garda per 418 velisti da 70 nazioni

Dopo la parata tra le vie di Riva del Garda, la cerimonia delle acque di ogni paese portate dalle squadre e unite nel lago. Poi l’alzabandiera World Sailing

Il ruolo di Casa Italia – FIV, il contenitore CONI al centro dell’evento velico

Regate da lunedi 15 a venerdi 19: il programma e come seguire il Mondiale

Una coloratissima e sorridente cerimonia di apertura ha ufficialmente dato il via al Trentino 2024 Youth Sailing World Championship, il Campionato mondiale di Vela Giovanile di World Sailing, che la federazione velica internazionale quest’anno ha assegnato all’Italia, in programma dal 13 al 19 luglio tra Riva del Garda, Arco, Torbole e Malcesine.

Il Mondiale Youth Sailing si svolge ininterrottamente dal 1971 e ogni anno è l’evento clou per le squadre giovanili di tutto il mondo, mette insieme il meglio del futuro della vela. All’edizione gardesana partecipano 313 equipaggi in 11 specialità diverse dal kite al windsurf, dai doppi ai singoli e ai catamarani, per un totale di 418 atleti da 70 nazioni di tutti i continenti, accompagnati da 160 coach.

Con queste premesse la cerimonia di apertura si è rivelata un momento di festa, emozione, colore. Le rappresentative di tutte le nazioni partecipanti si sono ritrovate ai Giardini di Porta Orientale a Riva del Garda, da dove è partita la parata che li ha portati attraverso le strade del centro storico della località più a nord del lago. Preceduto da trampolieri e dalla street band di percussioni Psycodrummers, con giovani delle scuole di vela del lago a tenere le bandiere e le insegne di ogni paese, il corteo è stato applaudito e incoraggiato lungo il percorso fino al ritorno sotto al palco del FIVillage, il villaggio allestito dalla Federvela italiana nel cuore dell’evento.

Qui due presentatori – l’inglese Jon Emmett, ex velista, allenatore e commentatore, e Fabio Colivicchi, giornalista italiano per la FIV – hanno chiamato una ad una le squadre sul palco, nel loro passaggio i team hanno versato in una vasca una ampolla con l’acqua del proprio paese, secondo il cerimoniale Youth, in segno di condivisione e unione, e portato la propria bandiera ufficiale.

Quindi è stata la volta di alcuni interventi: il presidente del Comitato Organizzatore del Trentino 2024 Youth Sailing World Championship, Walter Cavallucci, Council member italiano della federvela internazionale ha dato il benvenuto ai concorrenti; il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre ha sottolineato l’orgoglio per l’Italia di ospitare l’evento giovanile più importante dell’anno e ha augurato a tutti gli atleti e le atlete una settimana di grande sport, natura, divertimento e amicizia.

La Vicepresidente del CONI Silvia Salis si è detta entusiasta del clima dell’evento, dell’organizzazione e della qualità e quantità dei partecipanti. Sono intervenuti anche Elisa De Berti, Vicepresidente della Regione Veneto, e Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento.

Il momento culminante della cerimonia è stato l’intervento di David Graham, CEO di World Sailing, che ha salutato i giovani velisti mondiali e dopo aver rimarcato la bellezza del lago e del suo territorio e ringraziato l’Italia per l’organizzazione e il calore dell’ospitalità a tutti i concorrenti, ha dichiarato ufficialmente aperto il Trentino 2024 Youth Sailing World Championship, con l’alzabandiera della federvela internazionale.

Subito dopo, migliaia di occhi si sono trasferiti sulla vicina Spiaggia degli Olivi dove da bordo di un veliero storico si è svolto uno spettacolo di acrobati in musica tra alberi e vele, prima del mega buffet di benvenuto offerto alle squadre.

Domani per l’organizzazione a terra e in mare, i coach e gli atleti sarà giornata di prova generale con le Practice Race, le regate di prova in tutte le classi, con le previsioni meteo che indicano un miglioramento, il che lascia sperare che l’alto Garda offra le sue tipiche condizioni di vento costante, con il Peler mattutino e l’Ora pomeridiana. Le regate inizieranno lunedi 15, ogni giorno sono previste due o tre prove per tutte le classi in gara.

Parallelamente alle regate, la FIV ha organizzato una sessione di allenamenti della squadra Youth della Para Sailing Academy, presente sul Garda con il supporto di IBSA. E nell’ottica di un evento plastic free e totalmente sostenibile, è prevista la collaborazione con One Ocean Foundation.

Arrivano intanto i primi apprezzamenti per l’organizzazione della Federazione Italiana Vela, su incarico di World Sailing. Location, trasporti, logistica a terra e in acqua, assistenza, sicurezza, accomodation e ospitalità che prevede ogni sera la cena per tutti i concorrenti presso il Palavela di Fiera Congressi a Riva del Garda. Una organizzazione che coinvolge sei circoli velici gardesani: la Fraglia Vela Riva, la Lega Navale Italiana Riva del Garda, il Circolo Vela Arco, il Circolo Surf Torbole, il Circolo Vela Torbole e la Fraglia Vela Malcesine.

CASA ITALIA – FIV

Una delle grandi novità è Casa Italia – FIV, la famosa base di accoglienza e ospitalità del CONI, che lo stesso Comitato Olimpico nazionale ha messo a disposizione della Federazione Italiana Vela, per la prima volta a un evento velico internazionale. Allestito all’interno della storica palazzina liberty con vista sulla Spiaggia degli Olivi a Riva del Garda, Casa Italia – FIV è stata inaugurata venerdi e sarà sarà per tutto l’evento il centro di riferimento della squadra dei velisti azzurri guidati dalla DT giovanile Alessandra Senini, una piattaforma di incontri istituzionali a livello territoriale, nazionale e internazionale, con schermi per seguire le regate, angolo per attività media, bar e buffet.

SPONSOR E ISTITUZIONI PARTNER

Il main sponsor dell’evento è Garda Trentino: da sempre impegnato nella promozione di un territorio a fortissima vocazione sportiva e velica. Al Mondiale Giovanile della vela hanno dato il patrocinio ben quattro Ministeri: il Ministero per lo Sport e i Giovani, il Ministero del Turismo, il Ministero per la Protezione Civile e le politiche del Mare, e il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Ad essi si aggiungono i patrocinii della Regione Veneto, del CONI e di Sport e Salute.

CLASSI IN GARA E ITALIANI

420 doppio Maschile/Misto – Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (Società Velica di Barcola e Grignano)

420 doppio Femminile – Margherita Pillan e Giulia Massari (Società Nautica Pietas Julia)

29er doppio acrobatico Maschile – Giuseppe Montesano (Sirena Club Nautico Triestino) e Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia)

29er doppio acrobatico Femminile – Victoria Demurtas e Caroline Karlsen (Fraglia Vela Riva del Garda)

NACRA 15 catamarano doppio misto – Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari)

ILCA 6 singolo Maschile – Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva del Garda)

ILCA 6 singolo Femminile – Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village)

KITEFOIL maschile – Giuseppe Polillo (Club Nautico Rimini)

iQFOiL windsurf Maschile – Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda)

iQFOiL windsurf Femminile – Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village

IL PROGRAMMA

Venerdi 12 luglio

Arrivi; controlli di stazza Kite e Windsurf; training

18:30 primo briefing team leaders

Sabato 13 luglio

Training

18:00 Opening Ceremony (Riva del Garda)

Domenica 14 luglio

Practice race sui campi di regata

Da lunedi 15 luglio a venerdi 19 luglio

Regate

Venerdi 19 luglio

19:00 Closing Ceremony

COME SEGUIRE L’EVENTO

E’ prevista una produzione video internazionale che realizzerà Live Streaming in diretta web sulle regate del giorno. Grazie all’accordo con Rai Italia l’evento sarà teletrasmesso in tutto il mondo con uno speciale di 56 minuti ogni giorno. Rubriche anche da Rai News e Rai Sport.

Il sito ufficiale della Federvela mondiale World Sailing sull’evento: https://worldsailingywc.org

Il sito di Garda Trentino sull’evento:

https://trentinoyouthsailing.com/en

Il sito FIV

Com. Stam. + foto FIV