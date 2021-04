Altomonte (Cs) – Economia circolare, insieme a Firmo e Saracena Altomonte si candida ad essere la prima comunità energetica in Calabria. Sottende questi obiettivi il progetto presentato nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale alla Regione Calabria. Esso prevede il recupero della frazione di rifiuti organica che, insieme alle potature verdi ed agli sfalci delle centinaia di aziende agricole del comprensorio, potrebbero essere usate per la produzione di energia elettrica attraverso l’istallazione di impianti di digestori a biogas.

È quanto dichiara l’assessore al turismo ed all’ambiente Mario Pancaro sottolineando insieme al sindaco Giampietro Coppola che l’idea progettuale, eco-sostenibile ed alternativa all’iniziale di realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali in località Cerzitello ha incontrato il favore e sostegno dell’assessore regionale Sergio de Caprio, incontrato ad nei giorni scorsi in Cittadella a Catanzaro.

Nel confermare all’assessore Pancaro la gratitudine per l’impegno profuso in questa direzione, il Primo Cittadino fa sapere che il progetto, di nessun impatto con la destinazione agricola e turistica del territorio ed anzi dispensatore di bonus energetici o di compost per gli agricoltori, sarà adesso oggetto di un apposito studio di fattibilità.

Attraverso questo impianto che nascerà in zona Serragiumenta su una superfice di circa 2000 metri quadri, le comunità di questo territorio – precisa l’assessore – riprendono in mano il bandolo della matassa, diventando di fatto interpreti e co-protagonisti, assieme alla Regione Calabria, di buone pratiche nella salvaguardia dell’ambiente e come valore aggiunto per lo sviluppo locale, un esempio al quale ispirarsi in altri territori per cambiare l’attuale sistema e logica di smaltimento dei rifiuti. – (FONTE – COMUNE DI ALTOMONTE – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

