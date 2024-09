Cesano Maderno CC fermano minorenne indiziato di tentato omicidio di un 60enne

In tarda serata del 24 settembre, giungeva al NUE112 una richiesta di intervento alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Desio per una aggressione ai danni di un uomo da parte di un altro soggetto armato di mazza da baseball.

I militari, giunti all’interno dei locali garage di un condominio residenziale, rinvenivano un 60enne italiano in stato di semi incoscienza, riverso a terra, con vistose macchie ematiche sul capo. La vittima, soccorsa dal personale del 118, veniva trasporta presso l’ospedale San Gerardo di Monza per le cure necessarie, venendo ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, i militari della squadra rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza repertavano la mazza da baseball in acciaio utilizzata per l’aggressione. Inoltre, i militari della Tenenza di Cesano Maderno, della Compagnia di Desio e del Nucleo Investigativo avviavano le attività, acquisendo le prime testimonianze, dirette e indirette, nonché eseguendo una ricognizione nei luoghi vicini per l’acquisizione di eventuali immagini di video sorveglianza.

Le attività investigative intraprese, protrattesi per l’intera notte e la successiva giornata, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in capo ad un minorenne italiano della zona. In particolare, all’interno della sua abitazione venivano rinvenuti gli abiti intrisi di tracce ematiche, oltre a qualche sigaretta confezionata artigianalmente, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Per tali ragioni, i militari hanno proceduto a un fermo di indiziato di delitto di p.g. nei confronti del minorenne, dandone immediata comunicazione alla Procura per i minorenni di Milano che ne disponeva l’accompagnamento ad un istituto penale per minori.