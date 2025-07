Challenge Accepted, corso Erasmus+ di formazione in Spagna Scadenza ravvicinata

Nel corso di Challenge Accepted, iniziativa Erasmus+ organizzata per la terza volta dalla associazione non profit olandese SIW – International Volunteer Projects – , i/le partecipanti analizzeranno insieme contesti operativi e attività basate su relazioni di reciprocità o attraverso Comunità di Apprendimento.

Il programma di formazione punta a sviluppare un approccio incentrato sulla persona allo scopo di comprendere e affrontare al meglio le sfide di ciascuno e lavorare in modo collaborativo verso una dimensione di empowerment. E’ composto dalle seguenti fasi: Settembre 2025: preparazione online per i partecipanti; 18-25 Ottobre 2025: corso di formazione in Cantabria, Spagna; Novembre 2025 – Febbraio 2026: implementazione di quanto appreso; Febbraio 2026: sessione di valutazione online.

Si studieranno modi creativi per prendere coscienza dei propri punti di forza, valori e talenti, imparando a collaborare, chiedere aiuto e dare/ricevere sostegno: in breve, a partecipare in modo attivo a tutte le fasi di un progetto.

Possono aderire volontari/e europei/e che abbiano almeno 18 anni, parlino inglese e siano interessati/e a sviluppare competenze trasversali nella soluzione dei problemi. Invia la domanda di partecipazione da qui, pagina in inglese, dal 3 agosto 2025. Vitto e alloggio sono coperti e non è prevista alcuna quota di partecipazione. Per tutti i dettagli scarica il documento Challenge.Accepted.2025 da qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani