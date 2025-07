Challenge degli Emiri al giro di boa: il 27 luglio al via il 3° Montemaggiore Belsito

Quarto appuntamento stagionale (sui 7 in calendario) per la serie regionale votata agli slalom automobilistici ideata e promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing (in questo caso collaborata dalla Belsitana Racing).

Nel Palermitano attesi alcuni tra i migliori specialisti isolani, attirati dalla validità per il Regionale. All’evento sono abbinati i Memorial ‘Pino Guccione’ ed ‘Antonio Mesi’, quest’ultimo in ricordo del sindaco di Montemaggiore Belsito, scomparso pochi mesi addietro. Al compianto Giovanni Buttacavoli è invece intitolato lo Challenge ‘25. Preliminari sabato 26 luglio in piazza Roma. Confermato il percorso, 2,800 km sulla s.p. 7 Montemaggiore-Alia

Montemaggiore Belsito, – Lo Challenge degli Emiri 2025 si appresta ad entrare nella sua fase più calda (senza particolare riferimento al meteo…). Il 3° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito, quarta tappa della serie pensata e promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing (quest’anno in collaborazione con Sporting Club Partanna, Promoter Kinisia Trapani e Armanno Corse Palermo), è già sulla rampa di lancio. La kermesse, capace di ritagliarsi in questi anni un suo posto nel variegato panorama della specialità regionale, accenderà i motori nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 luglio, con fulcro nel comune collinare a circa settanta chilometri da Palermo (sorge ad un’altezza di circa 530 metri sul livello del mare, in qualità di parte integrante dell’Unione dei Comuni “Madonie”).

La competizione auto belsitana (iscrizioni già a regime) assegnerà punti essenziali per il Campionato siciliano Slalom a calendario AciSport, ma rappresenterà anche, come già detto, il “giro di boa” dello Challenge degli Emiri ventiventicinque, 4a tappa sulle sette in programma (in archivio gli Slalom Coppa Città di Partanna, Città di Valderice Sant’Andrea di Bonagia, nel Trapanese e Giardinello-Sagana, in territorio di Palermo; da disputarsi, invece, gli Slalom Città di Montemaggiore Belsito, Città Internazionale dei Marmi Custonaci, Città di Misilmeri e Termini-Caccamo ora ricollocato per il 30 novembre).

Lo Slalom Città di Montemaggiore Belsito “atto terzo” vedrà spendersi in prima persona, per la parte logistica, la poliedrica Misilmeri Racing, con al timone il presidente Giuseppe Bonanno, affiancata come tradizione vuole da una ‘cordata’ di promotori locali, rappresentata dalla Belsitana Racing, cara al presidente Roberto Catalano. Ad appoggiare il Comitato organizzatore sarà altresì la nuova Amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito, coordinata dal nuovo sindaco Cosimo Gullo.

La sfida tra i birilli sarà inoltre consacrata ad un doppio Memorial, in ricordo di “Pino Guccione” (indimenticato assessore comunale, scomparso precocemente nel 2022, al quale si deve l’istituzione dell’Asab, l’Associazione sportiva automobilistica belsitana) e di “Antonio Mesi”, il compianto sindaco di Montemaggiore Belsito, a sua volta scomparso nel dicembre scorso. “L’improvvisa dipartita del primo cittadino – ricorda Giuseppe Bonanno – ha lasciato un vuoto immenso in coloro che lo hanno conosciuto. Mesi è stata una persona delle istituzioni che ha amato oltremodo il proprio territorio, sempre disponibile e sorridente e che si è spesa fortemente per lo Slalom”. “Per questo motivo – conclude il presidente della Misilmeri Racing – abbiamo inteso dedicare la gara, un vero e proprio evento per il paese, alla sua figura, oltre a quella di Pino Guccione che proprio il sindaco Mesi aveva voluto tanto che gli fosse dedicata”. L’intero Challenge degli Emiri 2025, lo ricordiamo, sarà inoltre dedicato pure quest’anno alla persona del giovane amico e compianto pilota Giovanni Buttacavoli, originario di Belmonte Mezzagno, scomparso nel febbraio 2024.

Al culmine delle prime tre prove degli Emiri, il podio tra le auto Moderne parla in dialetto trapanese. Sul primo gradino provvisorio del podio è infatti assestato Enrico Valenti, abile ad accumulare sinora 38 punti al volante della sua Peugeot 106 Gti 16v di Racing Start Plus. A “tallonarlo” da presso è tuttavia il velocissimo trapanese (di Buseto Palizzolo) nonché campione siciliano Slalom Girolamo “Gimmy” Ingardia, il quale ha in carniere 37,5 punti, conquistati alla guida della Gloria B5 Evo Suzuki schierata dalla Trapani Corse. Al terzo posto provvisorio, pure lui in piena lotta per l’assoluta, è il trapanese Vito Sanclemente, 35,5 punti colti al volante di un’ennesima

106 Gti 16v RS Plus. Quarta piazza, ma molto insidiosa in ottica podio, per il campione italiano Slalom Under 23, il palermitano Davide Catalano (Chevy Sedan 34 Yamaha Legend Cars, 32,5 punti), il quale precede l’altro trapanese Filippo Pilotta (31,5 punti, su Renault 5 Gt Turbo, per la Trapani Corse) ed il “veterano” già campione siciliano nel gruppo Speciale Totò Polizzi (sesto, per ora, in graduatoria con 30,5 punti, su Fiat 500) palermitano di Armanno Corse.

Tra le Lady spicca la leadership dell’esperta ‘figlia d’arte’ messinese (vive ed opera a Terme Vigliatore) Angelica Giamboi, la quale ha fatto il pieno di punti in tre gare (25,5) con l’inossidabile rossa Fiat X1/9 Coupé Dallara, precedendo la debuttante trapanese (vive a Valderice) Rossella Caruso (10 punti, su Mini Cooper S, Armanno Corse). Nel sempre variegato settore delle Autostoriche, primato per il ragusano Massimiliano Ciarcià, attuale campione siciliano di categoria nella classe HST3 1600, il quale, nell’abitacolo della sua Fiat X1/9 Dallara iscritta dalla Catania Corse, ha parzializzato 31,5 punti. In seconda e terza posizione, rispettivamente, l’agrigentino (di Sciacca) Stefano Sutera, vicinissimo con i suoi 30,5 punti (su Abarth 1000) ed il montemaggiorese Salvatore Ortolano, vincitore dello Challenge Storiche 2024, terzo con 18 punti sulla fedele Fiat X1/9 schierata dalla Cst Sport Gioiosa Marea (ME). Tra le Scuderie, infine, a svettare provvisoriamente (con un vantaggio cospicuo) è la Trapani Corse, su RO Racing e Misilmeri Racing.

Ad imporsi a Montemaggiore Belsito nel 2024 è stato il trapanese (di Custonaci) Nicolò Incammisa, presidente della Trapani Corse, su Radical SR4 Suzuki, davanti al novarese di Sicilia Alfredo Giamboi (a sua volta vincitore nel 2023), su Fiat X1/9 Coupé Dallara ed al misilmerese Francesco Morici, con la Fiat Cinquecento Sporting a firma Misilmeri Racing.

Il 3° Slalom Città di Montemaggiore Belsito entrerà nel vivo sabato 26 luglio, con le operazioni preliminari per i concorrenti, in programma al Centro accrediti predisposto dalle 15.00 alle 19.00 nei locali comunali di piazza Roma, nel “salotto buono” di Montemaggiore Belsito e, per le vetture, nella stessa centralissima piazza Roma, dalle 15.15 alle 19.30.

Il percorso di gara, della lunghezza pari a 2,800 km, è articolato lungo una sezione della strada provinciale n.7 “Montemaggiore Belsito-Alia”, dal km 10+000 al km 12+800. Lo start è ubicato nella parte finale della via Maria degli Angeli, pressoché alla periferia del paese, nei pressi dell’intersezione con la via Lucio Drago, arteria dove sarà posizionato il paddock. Saranno inoltre 12 le postazioni di rallentamento con birilli, mentre il parco chiuso è stato individuato 200 metri dopo la linea d’arrivo.

Il semaforo verde per la sfida al cronometro si accenderà domenica 27 luglio, alle 9.00, con il coordinamento dell’esperto direttore di gara potentino Carmine Capezzera e la ricognizione obbligatoria del tracciato da parte di tutti i concorrenti, cui seguiranno tre manche cronometrate, utili a determinare le classifiche finali. Quale atto finale la premiazione dei vincitori, in programma ad apertura di parco chiuso ancora nella centrale via Roma, “cuore pulsante” di Montemaggiore Belsito.

