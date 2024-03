CHAMPIONS CALCIO – ITALIANE AL TAPPETO

Degli ottavi di finale da incubo per le italiane, con le 3 rappresentanti del nostro calcio senza successo nella prima fase post gironi.

Senza dubbio, a far ancor più male è questa tripla sconfitta, dopo un’andata positiva grazie alla quale Lazio, Inter e Napoli arrivavano colme di fiducia al secondo impegno.

A colpire di più è senza dubbio il mancato passaggio dell’Inter, con un’eliminazione aspra, arrivata proprio nei calci di rigore, dove la scarsa freddezza dei neroazzurri e le capacità di Oblak dagli 11 metri conducono Simone Inzaghi fuori da un’altra competizione.

Poco ciniche in questa occasione le garanzie dei primi in classifica della Serie A, passando da Thuram a Barella, che come all’andata non riescono in concretezza dinanzi alla saracinesca slovena.

L’1-0 dell’andata neutralizzato dunque dal 2-1 dei colchoneros, che davanti a un Metropolitano sold out e acceso come d’abitudine, si dimostrano superiori agli italiani nei penalties.

Tanto è il dispiacere anche per il Napoli di Francesco Calzona, che dopo l’1-1 del Maradona cade per 3-1 in Catalogna. Non può di fatto nulla la tanto limitata retroguardia azzurra nelle situazione offensive dei blaugrana, in totale superiorità nella gran parte del match contro degli azzurri ormai miraggio di quelli dell’anno passato.

Non termina al meglio l’esperienza di Sarri con la Lazio, con una dimissione giunta non solo in seguito alla sconfitta casalinga contro l’Udinese ma anche al duro 3-0 di Monaco di Baviera della scorsa settimana. Una caduta preceduta però dalla vittoria dell’olimpico, un trionfo storico per I biancocelesti che rimarrà nelle memorie dei tifosi, consapevoli della grande esperienza della propria squadra.

Avventura nella coppa dalle grandi orecchie che non si conclude dunque nel migliore dei modi per le italiane, che nonostante ciò escono a testa alta in seguito soprattutto a una fase a gironi impeccabile.

di Roberto Di Cesare