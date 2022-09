Champions League a Milano, allo stadio con il DASPO: la Polizia di Stato arresta due tifosi milanisti

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano due cittadini milanesi che ieri pomeriggio si sono recati allo stadio Meazza per l’incontro di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria pur con un divieto di accesso alle manifestazioni sportive in corso.



I due, un 26enne e un 29enne, infatti, nel corso dei controlli pre partita effettuati dai poliziotti, sono risultati destinatari di due DASPO emessi dal Questore di Milano, rispettivamente nel 2020 per la durata di 6 anni e nel 2019 per 5 anni.



Il deflusso da parte degli spettatori a fine incontro si è sinora svolto regolarmente sotto il costante monitoraggio delle forze dell’ordine impiegate.