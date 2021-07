Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “CHANGE”, nuovo brano di INANNA già presente su tutte le piattaforme di streaming.

CHANGE” è un energico inno ambientalista in cui INANNA canta e parla facendosi portavoce dei giovani difensori del pianeta. Lo stile dark-pop con influenze Medio-Orientali rende il pezzo unico, poderoso e misterioso. “Change” non è solo una canzone, ma una vera e propria protesta contro l’inazione. Con Inanna la musica diventa simbolo, e un simbolo è un’immagine che fa qualcosa, una rappresentazione che agisce. “Change” è stata scritta e composta da Inanna, prodotta e mixata da Joshua F.Williams e masterizzata da Scott E.Olivier.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Questo pianeta è ciò che tutti abbiamo in comune, è la nostra casa. Avere uno stile di vita che non solo non danneggi, ma che aiuti sia natura, che animali ed essere umani a prosperare, è necessario, è possibile e non è qualcosa che “toglie” alla nostra esistenza, ma un qualcosa che arricchisce, un motive di orgoglio, per noi e per tutte le future generazioni. Attraverso la mia musica voglio far riflettere su cosa significa essere buoni antenati per quelli che verranno, essere testimone di ciò che non va e che dobbiamo cambiare, far riscoprire la meraviglia verso il pianeta e tutte le creature terrestri, e contribuire a creare un’alleanza tra esseri umani, non più come sfruttatori della Terra, ma come suoi difensori e protettori».

Il videoclip ufficiale di “Change”, diretto dall’italiano Alex Bordoni, amplia ulteriormente questo significativo argomento con la drammatica e viva fantasia di un nuovo inizio sull’orlo del disastro. Nel video seguiamo un ragazzo smarrito in una terra desolata e polverosa, mentre trascina il suo carrettino di oggetti ritrovati, frammenti di una civiltà perduta, forse la nostra. Mentre raggiunge le aperte pianure desertiche, incontra Inanna come messaggera da mondi lontani, che visita la Terra con un avvertimento e un regalo.

Biografia

Inanna è una cantante, ballerina e produttrice italiana residente a Los Angeles negli USA. Lead singer di varie bands in Italia e Spagna (dove ha vissuto per 10 anni), ha cominciato a cantare da solista nel 2012, a Barcellona, prodotta da Nock. Parallelamente al percorso come cantante e compositrice, studia danze e ritmi mediorientali e ne diventa istruttrice. Con 2 albums, 2 EPs e vari singoli alle spalle, Inanna si trasferisce a Los Angeles nel 2018, dove, nel 2019, inizia a produrre musica in solitario per un nuovo progetto, interamente dedicato all’ambiente, natura, animali e futuro del pianeta Terra. Inanna reinventa la musica ambientalista in un progetto ethno-pop futuristico, una collezione di pezzi dark, ipnotici e misteriosi, ma che promuovono speranza e fiducia nel cambiamento. La passione di Inanna per la natura e gli animali, per la musica alternativa e per i ritmi medio-orientali, fa di questo progetto un’avventura unica ed inconfondibile, una contaminazione di generi poco sperimentata. Inanna -che prende il nome dalla famosa dea Sumera del raccolto, dell’amore, ma anche della giustizia e della guerra- osserva e dà voce alle interazioni tra esseri umani, tecnologia, animali e territori; canto, suoni e ritmi diventano un’esperienza catartica, le profezie di una “sacerdotessa” futuristica nel mezzo tra oscurità e luce, tra femminile e maschile, tra antico e contemporaneo, tra nature e cultura. La missione di Inanna è di trasmettere, attraverso paesaggi di suoni incantatori ed un mix innovativo tra suoni antichi e contemporanei, un messaggio di “meraviglia”, rispetto per la natura e tutti i terrestri.

L’ultimo brano di Inanna, dal titolo “Change”, è disponibile in digitale dal 22 aprile e in radio dal 2 luglio 2021.

